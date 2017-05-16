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台鐵營運獎金併專業加給 6/1實施

2017-05-16

台鐵企業工會爭取的營運獎金併專業加給案，從4月爭取政府核定至今尚無下文，昨日在立委陳其邁、鍾孔炤、蕭美琴等人協調下，台鐵勞資雙方協商終於取得共識，通過營運獎金可併入專業加給、但每位員工每月增加金額不超過600元的折衷方案；台鐵局長鹿潔身表示，台鐵局將再報新案給交通部及行政院核定，目標希望5月20日前可核定、6月1日起實施。而台鐵企工理事長張文正則表示，原本準備的罷工行動將暫緩實施。

台鐵企工先前提出的方案，營運獎金併專業加給後、每位員工約等於可加薪600元，台鐵估計1年需增加1億3000萬元人事成本，但依據協商方案，員工雖爭取到藉此可增每月薪資，但預計金額將會比600元少，避免增加台鐵太大成本壓力；確切方案細節還待台鐵局依照預算去精算。（記者鄭瑋奇）

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  • 台鐵營運獎金併專業加給將在6/1實施（資料照）

    台鐵營運獎金併專業加給將在6/1實施（資料照）

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