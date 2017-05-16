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雪隧取締違規 科技執法6/15上路

2017-05-16

〔記者鄭瑋奇、鄭景議、曾健銘／台北報導〕每逢假日必塞國道五號雪山隧道，六月十五日起將啟用具照相、錄影、雷達甚或紅外線雷射等多功能的自動化科技執法系統，凡變換車道、超速、行車速度低於最低速限及惡意逼車，都將偵測開罰，讓違規者更無法遁形。

以往雪隧僅有測速照相桿取締超速，其餘違規都要靠警察以人工方式在避車彎取締或是民眾檢舉才能開罰。國道公路警察局表示，自動化科技執法系統將在車道上方設置高解析度錄影器，搭配雷達及雷射儀器，雷達儀器會發射雷達波用來測試速度，若有超速情況會自動對焦車牌並拍照，雷射儀器則是以紅外線的方式，產生一道光的屏幕，用來監測車輛是否有車距過近，或是任意變換車道。

雪山隧道自動化科技執法系統將於隧道南、北向各設置八組，平均每一．六公里就設有一組。加強取締違規項目將先鎖定包含變換車道、超速、行車速度低於最低速限及惡意逼車等項目；違規將依道路交通管理處罰條例開罰，除惡意逼車是處四千至二萬四千元罰鍰外，其餘三項違規皆罰三千至六千元。

例如，雪隧從三月十日起提高最低限速，時速從六十公里改為七十公里，並以人工方式進行取締，據統計，四月十日至五月七日共取締五十八件慢速車。國道公路警察局表示，有了科技執法系統，等於未來二十四小時都在取締違規項目，當儀器通知有違規事項出現後，警方會以人工從錄影畫面確定是否有違規情事，再據以開罰。

不過，對於未保持安全車距者，六月十五日暫時還不會開始取締，將等到民眾習慣雪隧有這套系統，以及科技執法對雪隧交通量與執法情況的影響後，再公布取締日程。

高公局提醒，隧道內已設置完整禁止變換車道雙白實線、最高及最低速限標誌等，並透過電子看板及隧道廣播加強提醒，請民眾遵守標誌及標線規定，共同維護雪山隧道行車安全。

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  • 雪隧科技執法將在6月15日上路，變換車道、超速與烏龜車將無所遁形。（資料照）

    雪隧科技執法將在6月15日上路，變換車道、超速與烏龜車將無所遁形。（資料照）

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標題：雪隧取締違規 科技執法6/15上路


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