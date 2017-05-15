拔罐有禁忌 不是人人都能做

2017-05-15

文／張祝霖

門診中，常見因肩頸疼痛就醫的患者，他們常常一進診間就說：「醫師，我的肩頸感覺很硬，彎曲某個角度會疼痛，我想要『拔罐』。」

不過，可不是任何人想拔罐就拔，拔罐也有其禁忌的，宜對症治療才不會受傷害。

詢問後得知，自訴肩頸痠痛的年輕人大都工作壓力大、整天打電腦，空閒時，又常窩著不停滑手機。

最近有一名28歲的年輕女性是長時間窩在床上看小說，幾天後就肩頸疼痛到連抬手都覺得不舒服。長期姿勢不良，都是導致姿勢性肩頸疼痛的原因。

刮痧、拔罐的基本原理類似，都是藉由外力沿著相關經絡進行微小創傷，使局部表淺微血管充血、輕微破裂，即是所謂「痧點」或「印痕」 的由來，藉以打開人體自癒能力的開關，讓原本過度使用或是氣血不暢的組織提振修復能力。

但是，拔罐是有其適應症及禁忌症的存在，這就比較常被大家所忽略。

◎拔罐的適應症主要還是在於肌肉方面的疾患，例如以下適應症：

●肌肉疲勞。

●慢性疼痛。

●肌肉緊繃僵硬難放鬆。

●陳舊性、反覆性傷害部位等。

上述情形就可藉由拔罐的真空抽引方式來使局部血循改善、血流加速，改善肌肉組織急、慢性缺氧造成的疼痛。

◎禁忌症及注意事項：

●表皮有明顯傷口。

●黏膜組織。

●感染、發炎狀態。

●拔罐後，勿喝冷飲及洗冷水澡，以免受寒。

●同一部位拔罐印記消退前，勿重複拔罐（一般約7-10天）。

●不宜用於骨頭凹凸、肌肉瘦薄及毛髮豐富處。

◎是不是所有的痠痛都適合拔罐呢？當然不是。

疼痛的表現種類眾多，造成的原因也不盡相同，若並非肌肉本身的問題，拔罐可能就幫助不大。

建議民眾平時注意姿勢保健：避免低頭、彎腰、駝背、翹腳的動作，以減少痠痛帶來生活的困擾。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）