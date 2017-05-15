女兒燒炭癱瘓 喪夫心理師不怨天
2017-05-15
〔記者佟振國／南投報導〕「媽媽，我錯了，您辛苦了！」七年前正值花樣年華的劉怡伶，因走不出情關選擇燒炭輕生，緊急送醫撿回一命，卻因腦部缺氧，肢體癱瘓，智力也退化如五歲孩童，擔任臨床心理治療師的母親張一賓，一度自責無法幫女兒渡過情關，所幸母女共同努力、走出陰霾，昨天母親節，劉怡伶特別獻花謝親恩，張一賓也將擔心、自責轉換成祝福，希望女兒與天下的孩子都能平安健康。
今年六十歲的張一賓任職衛福部草屯療養院臨床心理治療師，育有一男一女，一家四口生活和樂，卻在十年前遭逢巨變，先是丈夫撒手人寰，七年前寶貝女兒也差點離她而去，個性活潑的女兒劉怡伶原就讀成大政治系，志向是當冒險犯難的戰地記者，但在大二時瘋狂愛上電影拍攝製作，立志當「李安第二」，休學遠赴義大利攻讀創意戲劇課程，九十九年因與義籍男友分手，飽受打擊，竟在家燒炭輕生。
「身為心理治療師，卻幫不了自己的女兒走過情關。」張一賓憶及七年前的痛，女兒竟趁她到台南開研討會時輕生。女兒送醫搶救雖撿回一命，但昏迷指數僅剩三，經長期照顧逐漸甦醒恢復意識，卻因腦部缺氧過久，神經嚴重受損，肢體癱瘓，智力退化到只有五歲。
從此張一賓的生活就回歸照顧嬰兒般，帶女兒看病、復健、餵食、換尿布的生活循環，為了給女兒更好的醫療條件，今年六十歲的張一賓還不能退休；經多年治療復健，女兒終於現在能開口說簡單詞句，手也恢復部分功能，下一步希望能訓練站立及輔助行走。
昨天母親節，劉怡伶則特別獻花並說「媽媽我愛妳！」對拖累家人感到非常抱歉，她立志要努力復健，希望明年能站著參加浴佛典禮。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》豬哥亮病逝 享壽70歲
- 獨家》高市警局新禁酒令溯及既往 官警喊太嚴厲
- 嘉義春茶開始評選 產量減2成
- 澎恰恰93歲母昏迷2年 寫歌抒情
- 簽1年6.5億大約 哈波回饋再見轟
- 書劍集》一帶一路與投資美國
- 急產接生 新北消防員個個都行
- 楊青矗冒死發聲 銳筆道工人辛酸
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taichung base to be main target in Hang Kuang drills
- 獨家》恐怖情人被送辦 竟在北檢又仰藥企圖輕生
- 營救李明哲 美眾院邀李妻出席聽證
- 小檔案
- 〈愛情見習生〉最糟的 不是分手
- 〈熱門族群〉汽車股量漲價增 短線可反彈
- 閉幕不休園 桃園農博仍可參觀
- 病毒全球肆虐 微軟總裁：各國囤積漏洞情報
- 愛心認助20年 受助生感謝徐阿姨
- 尹玲／流盪於古老驛站拱頂廳堂的相聚
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP plans monthly event to feature foreign nations
- 梅山金針花開3成 賞花人潮不斷
- NBA》騎士太早晉級 苦等東決對手
- 三級機關列政務首長 25人為限
- 殷仔練投卡卡 歸期無時間表
- 〈旅遊的滋味〉穿越時空的東京車站
- 「阿飛」圓國手夢 最佳母親節禮
- 母親節生乳捲遭已訂不取 店家乾脆放送
- 身分證字號54、84、74…沾到「死」可申請更改
- 補一個婚紗夢 燕巢尖山20嬤走紅毯
- 勒索病毒變種 今上班災情恐擴大
- 社論─萬點行情的夢幻泡影
- 北韓又射彈 聯合國安理會將會商
- 新手夫妻報稅 破解難題看過來
- 高市新禁酒令 追溯嚴懲9官警
- 印尼部長證實 有人欲獄中刺殺鍾萬學
- 鹿港龍王祭 「夜的龍舟」揭序幕
- 愛心追加 1700顆粽子送弱勢
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 蘋果晶片自行研發 意法轉攻智慧駕駛
- 自由共和國》李禮仲／從投資台灣談政府公信力
- 美英挺陸一帶一路計畫 德國態度有保留
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：女兒燒炭癱瘓 喪夫心理師不怨天
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分