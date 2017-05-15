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女兒燒炭癱瘓 喪夫心理師不怨天

2017-05-15

〔記者佟振國／南投報導〕「媽媽，我錯了，您辛苦了！」七年前正值花樣年華的劉怡伶，因走不出情關選擇燒炭輕生，緊急送醫撿回一命，卻因腦部缺氧，肢體癱瘓，智力也退化如五歲孩童，擔任臨床心理治療師的母親張一賓，一度自責無法幫女兒渡過情關，所幸母女共同努力、走出陰霾，昨天母親節，劉怡伶特別獻花謝親恩，張一賓也將擔心、自責轉換成祝福，希望女兒與天下的孩子都能平安健康。

今年六十歲的張一賓任職衛福部草屯療養院臨床心理治療師，育有一男一女，一家四口生活和樂，卻在十年前遭逢巨變，先是丈夫撒手人寰，七年前寶貝女兒也差點離她而去，個性活潑的女兒劉怡伶原就讀成大政治系，志向是當冒險犯難的戰地記者，但在大二時瘋狂愛上電影拍攝製作，立志當「李安第二」，休學遠赴義大利攻讀創意戲劇課程，九十九年因與義籍男友分手，飽受打擊，竟在家燒炭輕生。

「身為心理治療師，卻幫不了自己的女兒走過情關。」張一賓憶及七年前的痛，女兒竟趁她到台南開研討會時輕生。女兒送醫搶救雖撿回一命，但昏迷指數僅剩三，經長期照顧逐漸甦醒恢復意識，卻因腦部缺氧過久，神經嚴重受損，肢體癱瘓，智力退化到只有五歲。

從此張一賓的生活就回歸照顧嬰兒般，帶女兒看病、復健、餵食、換尿布的生活循環，為了給女兒更好的醫療條件，今年六十歲的張一賓還不能退休；經多年治療復健，女兒終於現在能開口說簡單詞句，手也恢復部分功能，下一步希望能訓練站立及輔助行走。

昨天母親節，劉怡伶則特別獻花並說「媽媽我愛妳！」對拖累家人感到非常抱歉，她立志要努力復健，希望明年能站著參加浴佛典禮。

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  • 昨天是母親節也是佛誕日，法鼓山以「心靈環保行動日」為題，信眾從捷運站以禪心漫步走向國父紀念館浴佛；慈濟基金會萬人則由600位年輕人擊鼓表演，128位台灣佛教界長老法師敲鐘，蔡英文總統等來賓參與，串連全球逾26萬信眾祈求全球無災無難、台灣國泰民安。（圖：記者廖振輝，文：記者陳炳宏）

    昨天是母親節也是佛誕日，法鼓山以「心靈環保行動日」為題，信眾從捷運站以禪心漫步走向國父紀念館浴佛；慈濟基金會萬人則由600位年輕人擊鼓表演，128位台灣佛教界長老法師敲鐘，蔡英文總統等來賓參與，串連全球逾26萬信眾祈求全球無災無難、台灣國泰民安。（圖：記者廖振輝，文：記者陳炳宏）

  • 昨天母親節，劉怡伶（左）特別獻花感謝母親張一賓（右）無怨無悔的照顧。（記者佟振國攝）

    昨天母親節，劉怡伶（左）特別獻花感謝母親張一賓（右）無怨無悔的照顧。（記者佟振國攝）

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標題：女兒燒炭癱瘓 喪夫心理師不怨天


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