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泰國鱧咬人！台東活水湖淪陷

2017-05-15

〔記者黃明堂／台東報導〕台東活水湖是熱門遊憩水域，卻被外來種兇猛魚類「泰國鱧」入侵，接連傳出「魚咬人」事件，台東縣政府昨宣布緊急封湖到十七日，進行抓魚清湖，並呼籲民眾不要放養，維護本土生態。

前兩天，先後有兩名泳客在活水湖游泳時遭泰國鱧攻擊，一人被咬傷小腿，另一人是靠岸邊休息時也被咬，都被咬出嬰兒嘴大的齒痕。管理單位獲報，委託台東縣水中運動訓練協會協助捕捉，前天搜尋了三分之一水域，撒網捕到四尾泰國鱧，但被逃走兩尾，體長約廿公分；協會指出，經與被咬傷泳客的傷痕比對，證實就是泰國鱧咬人。

台東活水湖是鐵人三項的游泳項目比賽場地，由縣府委託民間管理，也常有民眾遊憩游泳。昨天上午協會人員再下水搜尋，不到三分鐘就又看到泰國鱧，研判是遭棄養；縣議員陳志峰強調，這種魚在台灣還沒有天敵， 恐已在湖中繁衍了相當數量。

泰國鱧學名線鱧，魚嘴內有尖牙，性情兇猛，以水生動物及魚類為食，且生命力強，離水數小時仍可存活。牠入侵台灣水域多年，出現於河川中下游、湖泊、池沼、水庫等地，對原生物種造成威脅。

水試所淡水繁養殖研究中心主任楊順德說，泰國鱧在西部的曾文水庫、日月潭較為常見，最大可到一米多，雖兇猛但未曾聽聞主動攻擊人類，只有釣客釣起在脫鉤時會被咬到。或為保護後代，可能會對進入領域的生物主動攻擊。目前只能奉勸遊客少下水或不要下水來預防。台東縣政府農業處表示，池上大坡池也有類似問題，公所以開放垂釣除害；教育處說，今起將於夜間捕撈，治本之道仍請民眾勿棄養。

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  • 泳客小腿肌被咬之後，齒痕相當清楚。（記者黃明堂翻攝）

    泳客小腿肌被咬之後，齒痕相當清楚。（記者黃明堂翻攝）

  • 捕獲的泰國鱧，魚嘴大張時看起來很兇猛。（記者黃明堂翻攝）

    捕獲的泰國鱧，魚嘴大張時看起來很兇猛。（記者黃明堂翻攝）

  • 救生員昨在台東活水湖巡視，希望找出泰國鱧的活動領域。 （記者黃明堂攝）

    救生員昨在台東活水湖巡視，希望找出泰國鱧的活動領域。 （記者黃明堂攝）

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