桃機最快61漲收費 年營收增10億

2017-05-15

〔記者鄭瑋奇、林筑涵／台北報導〕桃園機場新的航空收費項目及費率案已經交通部核定，最快六月一日實施，其中飛機降落費、行李設施費調漲，若以飛機到桃機降落暫停兩小時估算，漲幅六％至二十％，估計桃機每年約可增十億元營收，而若航空業者全轉嫁消費者，機票估計可能會漲十二至四十元。此外，夏季新電價確定六月一日開跑，除月用一二○度以下小戶不受影響，其餘漲幅十三％至廿六％不等，以小家庭月用三三○度計算，每月電費約多六十元。

桃機航空收費自八十五年迄今未調漲過，甚至因台海危機與ＳＡＲＳ事件兩度調降，此次新案主要是飛機降落費、行李設施使用費調漲，停留費和空橋使用費則降低。桃機公司表示，停留費原依航機大小與停留時段差別收費，改採停車費概念，每半小時收六百元，兩小時內不收費；以波音七四七─四百型為例，停留費四小時原要一萬三千一百二十元，新案只要四千八百元，等於降六十三％。降落費尖峰時段則從五萬五千六百元漲至七萬四千八百元，但第一年打八五折，離峰五折；如沒打折，等於約漲三十五％。

行李使用費現是單一價一千三百八十四元，但前年空巴Ａ三八○停靠，桃機覺得沒差別收費不合理，因此改依航機座位數分五級收費，最低一千五百元、最高四千一百二十五元。桃機公司表示，新案預計分三年調整，這次調整對航空公司成本影響不大，當作機票漲價理由機會應該不大；不過，桃機私下曾估算，若航空公司將成本全轉嫁消費者，平均每張機票可能增十二至四十元，約一杯咖啡錢。

長榮航空則表示，機票價格是依市場機制訂定，不太可能因調航空收費就漲價；華航也說，票價是市場諸多因素考量，不會因單一規費就調漲。

夏季電價也調漲 小家庭月增60元

而確定六月開跑的夏月電價，非營業用戶除月用一二○度以下不受影響外，其餘漲幅在十三％至廿六％間。因家庭用戶三三○度以下約佔七成，以月用三三○度計算，電費約多六十元，月用五百度家庭則須多付一百六十六元，用電量越高，電費差距越大。另外，營業用戶漲幅在十九％至廿七％間，月用三三○度的小店電費估需多二百三十七元。

特別的是，台電針對七百度至四千度用戶推出「住商型簡易時間電價」新版計算方式，二段式用戶夏月電價維持離峰、尖峰兩時段收費；三段式套餐多一區段上午十點至中午十二點及下午一點至下午五點，每度電收費五．八四元；另鼓勵節電，全數時間電價用戶若用電超出兩千度者，同樣每度加收○．九一元。