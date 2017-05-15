今晚至週二 局部性大雨報到

2017-05-15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中央氣象局表示，今日起有鋒面將影響台灣，因這波鋒面結構較佳、水氣較多，因此，預測今日下半天至明日都會受到影響，各地都將轉變為有陣雨或雷雨的天氣；且容易有局部性大雨，尤其是在今晚至週二這段時間，雨勢最為明顯，提醒出門民眾千萬別忘記攜帶雨具。

今明兩日各地受鋒面影響，除會降雨之外，中部以北及東北部也會稍微轉涼，明日最低溫約在二十度左右，高溫也會下降至二十五度，不像近日高溫在三十度以上，屬於偏涼爽的天氣，提醒民眾注意。

氣象局表示，週三至週五較接近鋒面的南部和東半部仍有短暫陣雨，中部以北降雨則將減少，轉為以午後陣雨為主的天氣型態；特別要注意的是大環境仍不穩定，午後雷陣雨容易被加強；週六水氣又增多，各地易有短暫陣雨；週日鋒面仍在台灣附近徘徊，天氣依然不穩定，容易出現短暫陣雨或雷雨。