衛福部推即期商品區 環團批管理太消極

2017-05-15

〔記者楊綿傑、吳亮儀／台北報導〕剩食問題如何解？環保署將推廣惜食減量，衛福部則推動「即期商品」專區，鼓勵餐飲、食品業者將快到期商品促銷，吸引一定客群並宣導及時消費使用，避免浪費食物。但有民間團體批評，政府對廢棄食品減量的管理仍太消極，呼籲應訂出總體減量目標及更具體的賞罰措施。

環保署廢管處副處長蘇國澤說，過去未售完的蔬果幾乎全送進焚化爐，是大量浪費，因而協調環保署負責餐後廚餘處理，衛福部則從餐桌前著手，希望減少廢棄物產生。

衛福部食藥署科長林蘭砡說，目前全台約有一萬多家店都設有即期食品商品販售點，常見是大賣場有即期食品商品專區，近年甚至出現即期商品專賣店。業者也可將商品捐贈給社福單位、食物銀行等，台中市做得不錯，收集食品還有允收標準，避免食物太快過期，未來可規劃較廣的媒介平台。

林蘭砡強調，並非強制規範即期食品促銷，多是鼓勵性質，但只要商品一過期就不能販售，否則會面臨食安法開罰六萬到兩億元。

缺經濟誘因 應讓商家丟棄成本比回收高

主婦聯盟專員沈寶莉則直指，國家缺乏對廢棄食品減量的具體目標，例如統計三月到四月超市、量販店廢棄食品竟只申報三千多噸，恐怕黑數很多。蘿蔔誘因跟棒子罰則措施也還不足，不實申報或沒申報應訂罰則；應讓商家丟棄的成本，比回收處理還昂貴。

嘉南藥理科大食科系副教授陳椒華則說，減量管控並不難，看政府有無決心而已，廚餘做堆肥是因縣市人手不足而意願不高，應舉成功案例讓各地學習，推動生質能廠則是樂觀其成，希望加速落實。