環署推惜食運動 籲宴會減2道菜
〔記者楊綿傑、黃以敬、鄭瑋奇／台北報導〕台灣每年廚餘多達二百萬噸，食物浪費嚴重，一度因被請吃魚翅而引發爭議的環保署長李應元，重新面對台灣飲食文化，宣布將推動「惜食文化運動」，向台灣「吃到飽」、大魚大肉的「豪華桌宴」文化挑戰，呼籲民眾用餐能依食量惜食減量，桌宴則希望從平均十道菜減為八道菜，還要鼓勵剩食「打包」，讓台灣飲食以質取代量，以精緻化維持餐飲經濟產值，但也要讓百萬噸廚餘逐步走向「零廢棄」。
李應元︰吃到飽浪費食物 廚餘製造垃圾
台灣「吃到飽」、團菜餐廳越來越多，環保署估計，客人拿的食物常有二至三成沒吃完而變廚餘，全國餐廳一天約有四萬桶（兩百公斤裝）的剩食廚餘，堆積約等於近七十座一○一大樓高度，另有餐廳、量販店等未用食材一年丟掉約三萬六千多公噸，幾乎是可讓全國弱勢學童免費吃一年營養午餐的食物量。
垃圾處理是台灣重大難題，而廚餘就佔總垃圾量兩成，不僅造成環境污染，被當垃圾焚燒處理，廚餘潮濕也常造成焚化爐機器耗損。
李應元接受本報專訪指出，要杜絕飲食浪費造成廚餘，須從餐桌文化改變起，惜食是最重要概念。古早視飲食是種「狩獵文化」，有食物就要趕快吃到飽，但現今人人可吃飽，反而是吃到飽卻還造成一堆剩食浪費的飲食觀念應改變，動輒十二道至十道菜的桌菜文化也應改變，呼籲可減到八道菜。
精緻化取代大鍋炒 還可提升價格
李應元解釋，這是建議菜色更精緻化，提升質去取代大鍋炒的量，有些國家國宴就只有四、五道菜。減省食材，可捐給老人院或社區團體作共餐資源，或者餐食精緻化則價格可高一點，餐廳收入不影響，但品質可提升。
李應元表示，將結合全國飯店餐廳、餐飲商會、學校、主婦環團等共同推動惜食。一要宣導知識，吃太多恐反造成身體負擔，食材浪費丟棄則會造成污染；二要改變態度，鼓勵餐飲學校發展菜色減少耗材，就業可有更好發揮；三要影響行為，對餐廳透過商會勸導，餐飲更求精緻優質，還會與主婦聯盟等結合，協助家庭烹煮更惜食。
業者︰配合減少廚餘 善盡社會責任
晶華酒店昨表示，會全力配合政府減廚餘政策，這原本就是企業社會責任；以吃到飽的柏麗廳來說，每年廚餘量就約廿六噸，為減廚餘，酒店有「大廚房」編制，食物準備就需完善運用，例如一條魚的魚頭、魚身、魚骨，可給不同餐廳做魚排、生魚片、熬湯等。
台北老爺酒店也支持廚餘減量，自助式Le Cafe就有計畫性廚餘減量，例如菜色尺寸盡量一口可吃完，減少食客不愛就丟的機率；另外，系統性掌握客人偏好菜色，對食材準備及減少廚餘很有幫助。
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