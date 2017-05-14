不明原因體重減輕... 當心「糖尿病」上身

2017-05-14

文／李智威

◎案例一：

一名60多歲男性主訴幾個月來逐漸瘦了6-7公斤。詢問發現他有頻尿及口渴症狀，且有糖尿病的家族史。經檢查發現，他的血糖高達548mg/dl，糖化血色素高達14.4％（超過6.5％即為糖尿病）。

因此讓他服用降血糖藥物，並搭配飲食控制。一個月後，血糖降至142mg/dl，已接近糖尿病控制目標80-130mg/dl。頻尿症狀改善了，體重逐漸回穩。

◎案例二：

另一名38歲男性上班族，在公司健康檢查時發現血糖偏高，因而至門診檢查。詢問發現，他的體重減輕了將近10公斤，但因忙於上班，並未就醫檢查。

直到這次健檢才發現，空腹血糖達270mg/dl，糖化血色素也高達13％。服用降血糖藥物，加上飲食及運動控制，一個月後，空腹血糖降至107mg/dl，體重也穩定下來。

兩名患者都是不明原因的體重減輕，最後診斷為糖尿病。

如果在沒有計畫性的減重（如節食或運動）下，體重減輕超過6％，就是醫學上「有意義的體重減輕」，也是身體的一大警訊。

造成體重減輕的原因相當多，如腸胃系統吸收問題、慢性肺部疾病、心臟衰竭、慢性免疫系統發炎、慢性感染、癌症或內分泌系統疾病。

糖尿病就是內分泌系統出問題，身體無法利用葡萄糖做為能量來源，組織就會代謝分解做為能量來源。過高的血糖也會造成滲透性利尿，而出現頻尿及脫水問題，都會導致體重減輕。

典型的糖尿病症狀就是三「多」一「少」，也就是「多」吃、「多」喝、「多」尿，以及體重減「少」。但這些症狀通常在血糖相當高的糖尿病患才會出現。

因此，一旦檢查確認體重減少是由糖尿病所引起，患者就需要接受更積極的治療，以減少糖尿病可能造成的急性併發症！

（作者為豐原仁德診所醫師）