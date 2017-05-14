《健康聚寶盆》「眼袋手術」要做得漂亮 要先正確診斷
圖‧文／林靜芸
眼袋是人老化造成的下眼皮凸起，以前認為是中隔鬆弛，脂肪膨出，所以手術著重抽脂，但是有些人抽脂後眼窩凹陷，淚溝反而明顯。現今改良的手術是抽出眼皮脂肪後回推、填平淚溝，整體效果更好！
至於手術傷口分為內開（經由結膜）及外開（睫毛下緣），其中內開強調「沒有疤痕，眼皮不會外翻」，外開主打「切皮除皺」！兩者各有所長。
隨著肉毒桿菌、玻尿酸等微整的風行，消費者要求侵襲性小，快速恢復的術式。
◎眼袋的治療區分為以下幾種：
●輕度：眼袋凸出、皮膚鬆弛及皺紋都很輕微，老化局限於眼眶骨內，沒有淚溝。若不想手術，可以打填充物填平，效果有限（只能維持1、2年）；希望效果長久的人，可選擇內開式脂肪抽除。
●中度：老化現象明顯，但是沒有淚溝，又分為眼皮皺紋、胖臥蠶（圖1），以及大眼袋。皺紋為主的眼袋需要皮膚切除，胖臥蠶（眼瞼眼輪匝肌肥厚）需要縮減肌肉（圖2），大眼袋可以脂肪回推。
●重度：指眼袋超出眼眶、有淚溝，除了處理皮膚、肌肉，脂肪回推之外，還需補平淚溝，有些病人的眼皮脂肪不夠填平淚溝，會建議採取別的地方的自體脂肪，進行眼周附近多點、多層次微量移植。
●合併中臉老化：眼袋（圖3）、淚溝和顴骨袋併存，表示老化除了下眼皮以外，臉部板塊移動已牽涉中臉，因此需要眼袋手術加上中臉拉提（圖4），作法為眼袋手術之外，加中臉骨膜下剝離，並懸吊固定，為了預防下眼皮外翻，需做外眥整形。
下眼皮整形之前，應先將狀況分類，再選擇合適的方法，一則避免小題大作，比方輕度的眼袋，只需單純內開抽脂肪，恢復快、效果好，用不著採取恢復慢的脂肪回推。
正確診斷才能有效治療，例如眼袋加中臉老化，如果只做眼袋手術，術後中臉老化（包括：顴骨袋、法令紋），可能對照之下，顯得更嚴重。
眼袋與其他的疾病一樣，唯有正確診斷，才能適當的治療，達到預期效果。（作者為聯合整形外科診所院長）
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