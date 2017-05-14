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謠言終結站》 避孕藥洗頭可生髮？ 小心「女性化」

2017-05-14

記者吳亮儀／台北報導

治療雄性禿頭，除了傳說中的「拔獅子鬃毛」，還有流傳「用口服避孕藥磨碎後，塗抹頭皮、洗頭，可以重新生髮」等偏方；皮膚科醫師提醒，這樣做，不但沒效，還有「女性化」的風險，完全不建議嘗試。

中國附醫國際醫療美容中心主任邱品齊說，雄性禿頭跟遺傳及毛囊問題有關，很久以前曾有人使用過雌激素做平衡治療，但後來證實不能這樣做，會使男性出現「女性化」特徵，例如：乳房變大、娘娘腔等。

邱品齊說，用避孕藥生髮是一種直覺式迷思，完全沒有經過實證，且用雌激素治療雄性禿，也被證實效果不好且有副作用。

目前市面上有其他治療雄性禿頭的產品，包括洗頭髮、塗抹和服用的產品，都有經過研究和證實，且較有保障，建議民眾購買合格產品使用。

食品藥物管理署人員也提醒，口服避孕藥是處方藥，應由合格醫師診斷、評估症狀後開立處方，並確認沒有不適合使用該藥物的禁忌症後，再經過藥師確認處方、調劑、覆核後，才能交給患者使用。

食藥署人員提醒，亂使用避孕藥來土法煉鋼治療禿頭，不但無法確保用藥安全，也不符合「正當使用」的條件，若因此而發生藥物不良反應，更無法獲得藥害救濟。

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  • 醫師提醒，可別嘗試「用避孕藥治禿髮」的偏方，以免男性出現「女性化」現象。（記者吳亮儀攝）

    醫師提醒，可別嘗試「用避孕藥治禿髮」的偏方，以免男性出現「女性化」現象。（記者吳亮儀攝）

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