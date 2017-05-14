「心頭怦怦跳」別輕忽 可能是「腦中風」警訊

2017-05-14

文／張育晟

俗話說：「未吃五月粽，破裘不敢放」，清明後、端午前天氣多變化，對於年紀大、患有三高、抽菸、喝酒、體重過重等族群來說，仍應注意腦中風的潛在危害，除了以上的危險因子，「心臟怦怦亂跳」更是腦中風的潛在殺手，若出現心房顫動，建議應立即就醫檢查，才能有效預防腦中風。

出現心房顫動應就醫

一位75歲的阿嬤到診時描述，早晨在公園運動時，突然發生呼吸喘、心跳不規則，只覺得一陣天旋地轉，身旁一同運動的鄰居趕緊打電話求救。到院時，經由心電圖和心律監測，確診為心房顫動合併高中風風險，經由抗凝血藥物治療後，及時避免腦中風的發生。

所謂「心房顫動」是心律不整的一種，好發於中老年人，原因為異常過快的電刺激訊號，讓左心房無法正常收縮，導致血液滯留在左心房，進而凝結成血塊，可能隨著血液流入左心室，再藉由左心室的收縮，打到全身或是腦部的動脈，造成全身性的動脈栓塞或是腦中風。

根據台灣心臟協會2016年公布的心房顫動治療指引，男性和女性發生心房顫動的比例約1.4%和0.7%，因心房顫動的比例和年齡成正比，在80歲的族群當中，更有接近9%的民眾有心房顫動的問題。

心房顫動導致的腦中風可怕之處是因為心臟產生的血塊通常比較大，可能反覆造成大範圍的梗塞性中風和更多併發症，以及不好的預後。

一旦腦中血管發生阻塞，或是破裂出血，腦組織就沒有血液和氧分供應，幾分鐘之後，腦細胞就開始壞死，失去功能。

因中風會導致各方面功能下降，甚至需要長期臥床、置放鼻胃管，無法脫離呼吸器或咳痰，造成生活品質大幅下降。所以若出現心悸、心跳不規則、胸悶、胸痛、頭重腳輕，或運動時發生呼吸喘、感覺疲倦，都可能是心房顫動的初期症狀。

有時心房顫動並無前兆或是連續發生，民眾可將食指與中指放在另一手腕上自量脈搏，若發現跳動間隔不規律，應儘快就醫。

若確診為心房顫動合併高中風風險也不必害怕，只要配合醫囑服用抗凝血藥物、調整生活型態、控制「三高」，並定期追蹤各項心血管風險項目，都能減少出血風險，並有效預防腦中風。

（作者為亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任）