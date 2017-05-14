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腎友要吃得健康 謹記慎食3件事

2017-05-14

圖‧文／倪曼婷

台灣洗腎人口目前位居全球之冠，到底洗腎患者該如何吃，才能吃出健康與營養呢？

腎友們必須了解，一定要「攝取足夠的熱量，並提升蛋白質攝取量」。同時採取「低磷和低鉀飲食」，並且「適當攝取水分」。

◎熱量及蛋白質

洗腎會出現營養素流失及蛋白質的代謝改變問題，所以需從飲食中補足流失的營養。

其中最大的差別在於，慢性腎臟病（未洗腎）時被認為低蛋白飲食可延緩腎病進展，但開始洗腎後，反而要轉變為高蛋白飲食。

一般健康成人建議每公斤體重攝取0.8-1克的蛋白質，洗腎患者建議提升至每公斤體重1.2克蛋白質，並且需搭配足夠的熱量攝取（每公斤體重攝取30-35大卡）。

◎磷和鉀

當腎臟功能不全時，容易造成血中電解質不平衡（如：磷、鉀），當血中磷及鉀含量過高時，建議可採低磷和低鉀飲食。

低磷飲食建議控制攝取量為每天800-1000毫克，常見高磷食材，例如：全穀類（糙米、燕麥、薏仁）、堅果類、乳製品、蛋黃及加工製品等。

青菜建議先汆燙過後再炒

血鉀過高時，可能導致全身無力，嚴重時會有心跳減緩的風險，應減少濃縮湯汁（如：菜湯、大骨湯）、雞精、中藥材、運動飲料等攝取。

青菜建議先汆燙過後再炒，汆燙目的是為了讓鉀離子流失於水當中，汆燙時利用的水須倒掉，不建議飲用。

◎水分

水分的攝取也是相當重要的一環，透析患者建議每日攝取尿量再加上750-1000CC，過量的水分攝取易導致水腫及體重上升。

◎以下示範滷牛肉製作︰

●食材︰牛腱、牛筋、豆干、白蘿蔔。

●製作過程︰牛腱、牛筋先用水煮滾，收血水後洗淨，將牛腱、牛筋入鍋。

加入醬油、冰糖、蔥、薑、酒及水後，利用大火煮滾後，轉至小火燜煮約2小時；待牛腱及牛筋軟爛後，加入蘿蔔及豆干，待蘿蔔熟透後即可。

（作者為彰化基督教醫院營養師）

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  • 腎友可以自製色香味俱全的滷牛肉。（照片提供／倪曼婷）

    腎友可以自製色香味俱全的滷牛肉。（照片提供／倪曼婷）

  • 滷牛肉加入蘿蔔及豆干不僅可以增加纖維質和蛋白質，也可以增添菜色的多樣性。 （照片提供／倪曼婷）

    滷牛肉加入蘿蔔及豆干不僅可以增加纖維質和蛋白質，也可以增添菜色的多樣性。 （照片提供／倪曼婷）

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