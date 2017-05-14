虎航招空服 要60來5000人
2017-05-14
台灣虎航招募儲備空服組員，以因應機隊拓展及陸續開闢航網的人力需求，祭出月薪5萬元高薪，2週內吸引近5000名求職者報名，預計錄取60人，錄取率僅1.2%，經初步書面資料篩選，約有1200名可參與昨天的初試，到考率約9成，複試將於5月20、21日進行。
台灣虎航表示，初試徵選中，皆需經過脫鞋摸高，以團體面試方式自我介紹及朗讀一段英語短文，初步了解考生語言能力、沉穩度及口條清晰度，並藉由團體面試了解考生的抗壓性及臨場反應。複試將著重個人特質、團隊合作精神等評分指標。獲錄取的儲備空服組員，最快今年底上線服務。
（記者蕭玗欣）
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