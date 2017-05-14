| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓今晨試射導彈 墜入日本海 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 生活

虎航招空服 要60來5000人

2017-05-14

台灣虎航招募儲備空服組員，以因應機隊拓展及陸續開闢航網的人力需求，祭出月薪5萬元高薪，2週內吸引近5000名求職者報名，預計錄取60人，錄取率僅1.2%，經初步書面資料篩選，約有1200名可參與昨天的初試，到考率約9成，複試將於5月20、21日進行。

台灣虎航表示，初試徵選中，皆需經過脫鞋摸高，以團體面試方式自我介紹及朗讀一段英語短文，初步了解考生語言能力、沉穩度及口條清晰度，並藉由團體面試了解考生的抗壓性及臨場反應。複試將著重個人特質、團隊合作精神等評分指標。獲錄取的儲備空服組員，最快今年底上線服務。

（記者蕭玗欣）

廣告
  • 所有考生都需經過脫鞋摸高測試。（台灣虎航提供）

    所有考生都需經過脫鞋摸高測試。（台灣虎航提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 求職 空服 虎航
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：虎航招空服 要60來5000人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.