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競技疊杯 腦麻生快手奪冠

2017-05-14

南投縣106年全民盃全民體育競賽活動，昨於埔里鎮宏仁國中舉辦競技疊杯，吸引全縣近百位疊杯高手同時競技，主辦單位今年特別設置「生命勇士組」，鼓勵身心障礙者向自我挑戰，就讀明道中學2年級患有腦性麻痺的張寶儀，以4.596秒拿下冠軍，為近3年苦練留下甜美果實。張寶儀不因腦性麻痺影響手、腳的活動力而氣餒，熱愛運動，包括跆拳道、短跑等，3年前接觸競技疊杯，每天練習，終於獲得好成績。

（記者佟振國）

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  • 明道中學二年級的張寶儀，以四．五九六秒獲得競技疊杯「生命勇士組」第一名。（記者佟振國攝）

    明道中學二年級的張寶儀，以四．五九六秒獲得競技疊杯「生命勇士組」第一名。（記者佟振國攝）

  • 明道中學2年級張寶儀，聚精會神練習競技疊杯。（記者佟振國攝）

    明道中學2年級張寶儀，聚精會神練習競技疊杯。（記者佟振國攝）

  • 南投縣體育會競技疊杯委員會舉辦全縣疊杯比賽，吸引縣內近百位好手同場競技。（記者佟振國攝）

    南投縣體育會競技疊杯委員會舉辦全縣疊杯比賽，吸引縣內近百位好手同場競技。（記者佟振國攝）

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