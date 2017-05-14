競技疊杯 腦麻生快手奪冠
2017-05-14
南投縣106年全民盃全民體育競賽活動，昨於埔里鎮宏仁國中舉辦競技疊杯，吸引全縣近百位疊杯高手同時競技，主辦單位今年特別設置「生命勇士組」，鼓勵身心障礙者向自我挑戰，就讀明道中學2年級患有腦性麻痺的張寶儀，以4.596秒拿下冠軍，為近3年苦練留下甜美果實。張寶儀不因腦性麻痺影響手、腳的活動力而氣餒，熱愛運動，包括跆拳道、短跑等，3年前接觸競技疊杯，每天練習，終於獲得好成績。
（記者佟振國）
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