鋒面接力 嚴防局部大雨

2017-05-14

中央氣象局表示，週一又有另一道鋒面影響台灣，結構較佳、水氣也較多，明、後兩天各地天氣都將轉為有陣雨或雷雨，且容易有局部大雨，尤其週一晚起至週二雨勢最明顯；週三至週五鋒面逐漸南移至巴士海峽，較接近鋒面的南部和東半部仍整天有短暫陣雨，中部以北降雨將減少，轉為午後陣雨為主的天氣，但大環境仍不穩定，各地還是要留意天氣變化。

中央氣象局表示，今天鋒面來到台灣東南側，花東地區仍有雨，西半部及宜蘭地區雨勢有機會暫時緩和。（記者蕭玗欣）