聯邦銀園遊會 做公益謝媽咪

2017-05-14

〔記者廖千瑩／台北報導〕由聯邦銀行主辦、自由時報協辦的二○一七「世界夢起飛．聯邦一起追」母親節公益園遊會，昨在台北國父紀念館登場，現場吸引近六千位民眾一起同樂。

聯邦銀行董事長李憲章指出，母親節園遊會是聯邦銀每年最重要的盛會，也是聯邦銀員工的家庭日，藉著這一天一起慶祝母親節，向全天下最偉大的媽媽們表達敬意。

今年也像往年一樣，向彰化縣田尾鄉的花農購買大批康乃馨，透過全台分行發放給客戶、民眾，以實際行動支持在這片土地默默耕耘的農民及弱勢團體。

自由時報副社長陳進榮說，聯邦銀主辦、自由時報協辦的母親節活動，他已經參加好幾年了，聯邦銀除了向花農買康乃馨送給民眾傳遞愛心，還有兒童繪畫比賽，連串親子活動下來，藉此傳達對母親的愛與感謝。

聯邦銀舉辦的「藝童彩繪媽咪」公益繪畫比賽，鼓勵小朋友畫出心中最美麗的母親，昨舉行頒獎典禮，頒發獎狀獎金鼓勵學童。聯邦銀每收到一件作品，就捐出五元給嘉義市政府補助弱勢學童營養午餐費用，短短一個月收件數超過九千件。