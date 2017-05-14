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創意書法「寫食」 小吃明信片吸睛

2017-05-14

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣小吃鹽酥雞、臭豆腐、珍珠奶茶等，都是國外旅客來台必嘗目標。新銳創意書法家黃玟寧運用特殊筆法寫出這些小吃的中英文名稱，還畫上示意Ｑ圖，做成明信片，讓老外印象更深刻。

黃玟寧自嘲小時候無聊，跟著哥哥一起學書法，想不到後來讀了工業設計、成了設計師，發現書法基礎成了設計上利器。有次赴日旅遊發現書法也可以很有創意，未必要侷限在傳統的楷書、行書或隸書，開啟她創意書法的創作。

不過她的筆法在傳統書法家眼中仍是異類，頻頻遭受挫折與批評，她也曾經認真思考到底自己這樣做對不對，但許多人鼓勵及支持，使她決定堅持風格，後來更辭去設計師工作，全心投入創意書法，成立工作室。

因為兼具設計背景，她很擅長用小插畫來點綴作品，曾為台南市政府設計新年電子賀卡，創意書法字也曾被運用在金馬獎入圍動畫片裡。這些明信片中，最早完成的就是「蝦捲」、「蚵仔煎」等故鄉台南的美食。

黃玟寧說，她是台南人，台南以小吃聞名，用自己喜歡又擅長的創意書法構圖、寫字，做出這些具有台灣特色的小吃明信片，希望能為推廣故鄉做點事。

她朋友曾送外國友人這系列明信片，結果外國友人竟因此前來台灣旅遊、品嘗小吃，還特地來看她寫字，「能夠這樣推廣自己故鄉美好的事物，是一種金錢買不到的成就感」。

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  • 各種台灣小吃透過創意筆法寫出，再搭配插畫，讓外國人更快認識。（記者楊綿傑攝）

    各種台灣小吃透過創意筆法寫出，再搭配插畫，讓外國人更快認識。（記者楊綿傑攝）

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