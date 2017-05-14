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紅蘿蔔切半年 科大生廚藝奪金

2017-05-14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕「二○一七香港國際美食大獎（HKICC）」吸引台、中、韓、澳、泰、瑞士等近千名菁英廚師競爭亞洲廚王寶座，城市科大餐飲系大四學生孫裕軒賽前切了半年的紅蘿蔔，學習握刀與切工技巧，最後以「魚彩奔騰」作品奪下「西式烹調—現場熱盤烹調」龍膽石斑組金牌，以台灣一魚多吃的概念為基底，佐檸檬奶油醬、莎莎醬與蝦醬三種風味，視覺多彩繽紛、味覺萬魚奔騰跳躍，成功戰勝國際評審的味蕾。

城市科大除了孫裕軒拿下現場烹調組（廿五歲以下）金牌，烘焙學程大二生吳志忠也以「咖啡榛果慕斯」拿下現場朱古力果仁蛋糕（青年餅師組）銅牌，展現台灣青年廚師的廚藝實力。

孫裕軒受工程師父親影響，原就讀大學化工系，最後還是為了興趣轉學念餐飲，一開始連刀都不會拿。他說，因為同學有高職訓練基礎，心裡很焦慮，每天練切紅蘿蔔，握力練到平穩、再練切工，包括切絲、切塊、切片等。

孫裕軒說，首日比賽因不熟悉電磁爐設備，狀況不佳，後來思考對策，發揮平時練習水準，以低溫烹調石斑配焗烤起司、煎石斑配莎莎醬與炸特製石斑慕斯組合，分別佐以檸檬奶油醬、莎莎醬與蝦醬，成功在一小時內完成三盤菜。

孫裕軒說，感謝學校提供場地與資源，更感激餐飲系助理教授吳東寶的教導，這次比賽，發現廚藝界浩瀚無垠，將持續努力提升自我。

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  • 「2017香港國際美食大獎(HKICC)」比賽揭曉，城市科大餐飲系大四學生孫裕軒以「魚彩奔騰」作品拿到「西式烹調-現場熱盤烹調」龍膽石斑組金牌。（城市科大提供）

    「2017香港國際美食大獎(HKICC)」比賽揭曉，城市科大餐飲系大四學生孫裕軒以「魚彩奔騰」作品拿到「西式烹調-現場熱盤烹調」龍膽石斑組金牌。（城市科大提供）

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