木匠手作布丁 竟用過期香料

2017-05-14

〔記者林惠琴、謝武雄／綜合報導〕繼「維格餅家」涉改產品保存期限後，網購人氣甜點業者「木匠手作」也驚爆使用過期原料！

問題品項下架 消費者可退換貨

衛福部食藥署五月十二日會同桃園市衛生局至「木匠手作」（三汫鹿兒島食品有限公司）稽查，發現業者竟使用過期的香草香料製造部分布丁產品，已要求問題品項全面下架回收，消費者可憑購買憑證辦理退換貨。

「木匠手作」創辦人胡瑞堂原是手工古典家具木匠，一九九三年創立三汫鹿兒島食品有限公司，二○一三年建立旗下品牌「木匠手作」，主打甜點，研發出頗受歡迎的療癒系盆栽蛋糕。

6840個荷包蛋、魯肉飯布丁 可能已吃下肚

食藥署北區管理中心代理副主任魏任廷表示，「網購人氣食品製造業者稽查專案」現場查獲使用過期的食品添加物，業者使用三月廿三日到期的「香草香料」，用於製作每盒六入「荷包蛋布丁」五三五盒、每盒五入「魯肉飯布丁」七二六盒，從三月廿四日至五月十二日共生產六八四○個問題布丁。

由於兩項產品保存期限均僅四天，可能多已被消費者吃下肚。魏任廷提醒，若民眾購買相關產品的生產日期為今年三月廿四日至五月十二日，應該立即暫停食用，可憑購買憑證向業者辦理退換貨。

此外，食藥署在現場也發現廠區有貯放「德麥芒果醬」等九項過期原料與食品添加物，但並未於生產製程中使用。針對過期的十項原料、食品添加物及其製成半成品、成品，已於現場封存，數量共計六十二．八三公斤。

魏任廷強調，桃園市衛生局已要求業者停止販售問題品項，並辦理下架回收，後續也將依照違反食品安全衛生管理法規定，處業者六萬元至兩億元不等罰鍰。

董座道歉 稱內部管控疏失

「木匠手作」董事長胡瑞堂昨向消費大眾道歉，民眾可憑統一發票到「木匠手作」桃園春日店、中壢中原店、新北市新莊輔大店、台北市信義ATT 4 FUN店等四個門市，兌換同等商品或退款。

胡瑞堂解釋，使用逾期添加物是內部管控疏失，絕非故意或節省成本，因製造卅公斤布丁只需十公克的香草粉，所占成本比例很低，為了口感好，公司還使用較貴的日本進口香草粉，這批香草粉去年底進貨，沒想到業者提供的保存期限只剩四個月，公司人員沒注意保存期限而誤用。