〈健康充電站〉穴道按摩講座

2017-05-13

穴道按摩講座

高雄長庚紀念醫院中醫科系醫師朱志德5月16日上午10時30分至11時30分，在岡山協和社區（高雄市岡山區協和街64號）主講「穴道按摩自我保健DIY」。

洽詢電話為（07）731-7123轉2023社會服務課鄭小姐。