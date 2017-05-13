〈健康充電站〉肺動脈高壓講座

2017-05-13

肺動脈高壓講座

振興醫院心臟血管內科醫師黃文彬5月19日晚上6時至8時，在文化大學大夏館B1國際會議廳（台北市大安區建國南路二段231號）主講「肺動脈高壓不絕望，治療新趨勢現曙光」。

此活動需事先報名，報名電話為（02）2826-4400轉3479。