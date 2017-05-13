FAST口訣 搶救缺血性腦中風
2017-05-13
圖．文／蘇亦昌
90歲的張先生平日身體硬朗，除了有輕微心律不整以外，日常生活均能自理。日前氣溫驟降，他在早餐後，突然左手舉不起來，家人也發現他的左臉歪斜，趕緊送醫急救，確診為右側大腦缺血性中風後，緊急安排取血栓手術，將阻塞住動脈的血栓取出，打通血管，張先生的左手也在6小時後恢復正常。
急性腦中風都是突如其來地發生，因此即時掌握腦中風發生的可能性，是處理急性腦中風的關鍵步驟。
目前全世界最常用以協助迅速辨識腦中風的口訣，便是「FAST」。這四個英文字母分別代表臉部（Face）、手臂（Arm）、說話（Speech）及時間（Time），若患者臉部有歪斜、一隻手臂突然無法平舉、說話時口齒不清或無法表達，就要高度懷疑腦中風的可能性，且盡速就醫。
發生急性腦中風的患者需要盡速就醫之其中一個理由，是與目前最重要之治療方式的「黃金時間」有關。
若病況允許，醫師會在腦中風發生後3小時內施打靜脈血栓溶解劑（rt-PA）；血管阻塞處若是發生在腦部的大血管、且腦中風發生在8小時以內，醫師則可進一步利用一種微創的腦導管技術，將阻塞住動脈的血栓取出。這種新技術在一定的條件下，能有效的治療大血管中風，是近年來治療缺血性腦中風的一大進步。
天氣變化較大時，容易發生腦中風，因此，有心律不整、高血壓、高血脂的民眾，均需特別注意。若有出現疑似腦中風的症狀，更要有高度警覺並盡速就醫，以爭取治療的黃金時間。
（作者為國泰醫院神經外科主治醫師）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 高二暑假被侵犯 林俊憲：林奕含曾想告陳星
- 李亞萍想豬哥亮淚崩「那夜他們父子來按鈴大哭...」
- 傻眼！ 防登革熱 永康公園跌水池被填平
- 鄭人碩耍狠破相傷脊椎 角頭2玩命 力求寫實
- 《中英對照讀新聞》South African police minister scolds driver online 南非警政部長上網罵駕駛人
- 吳敦義：現在不宜談統
- 文總統上台 中國限韓令鬆動
- 《北市》焚化廠售電回饋 改垃圾袋、提貨券各半
- 提勒森︰談氣候變遷 仍是美國優先
- 伊波拉死灰復燃 WHO證實剛果再傳3死亡病例
- 盜壘不居功 彭政閔：年輕人把握機會
- 防波堤挖溝種樹 議員譏「琉球奇景」
- 貓狗安樂死冠六都 中市府：重症才執行
- 「千秋王子」的千場 有多難
- 澎漁民陳情 盼終止魚槍管制公告
- 托育冠全台挨批「騙很大」 新北市府駁斥
- 神龍開光點睛 三義雲火龍節揭幕
- 自由廣場》郭廷亮未說完的故事
- 抗議容積代金 地主衝撞北市府大門
- 換湯不換藥 三星難追台積電
- 德國會議員將辦座談 挺台參與ＷＨＡ
- 甲類場所 新北消防局：每半年須安檢申報
- 快取寶機台電費運費 北捷買單
- 美售兩派里艦今抵台 反潛戰力躍進
- 《馬德里網賽》辛然配預約后冠 當母親節禮物
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Killer of ‘Little Light Bulb’ gets life prison term
- 都是「千場鐵捕」 洪總神話有缺憾
- 杜德偉品咖啡 聊天噴奶味
- 彰銀研討會遭質疑 台灣法學會反擊財部
- 親子餐廳遊具誰來管 新北議員促整合
- 給媽媽的一封信 戒毒少年獲徵文首獎
- 世大運電影趴 19日起嗨3晚
- 綠衫軍拒再「客」套 巫師全力看家
- 姚采穎操過頭 路倒昏迷送醫
- 男籃菁英對抗賽 竹市體育館27日開打
- 歐股收紅 續創新高
- 判刑數百年 台灣最多關30年
- 自由廣場》共諜案頻傳 衝擊戰略部署
- 剛果1民眾染伊波拉病毒死亡 恐現新疫情
- 缺救生員 斗南泳池迄未開放
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：FAST口訣 搶救缺血性腦中風
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分