FAST口訣 搶救缺血性腦中風

2017-05-13

圖．文／蘇亦昌

90歲的張先生平日身體硬朗，除了有輕微心律不整以外，日常生活均能自理。日前氣溫驟降，他在早餐後，突然左手舉不起來，家人也發現他的左臉歪斜，趕緊送醫急救，確診為右側大腦缺血性中風後，緊急安排取血栓手術，將阻塞住動脈的血栓取出，打通血管，張先生的左手也在6小時後恢復正常。

急性腦中風都是突如其來地發生，因此即時掌握腦中風發生的可能性，是處理急性腦中風的關鍵步驟。

目前全世界最常用以協助迅速辨識腦中風的口訣，便是「FAST」。這四個英文字母分別代表臉部（Face）、手臂（Arm）、說話（Speech）及時間（Time），若患者臉部有歪斜、一隻手臂突然無法平舉、說話時口齒不清或無法表達，就要高度懷疑腦中風的可能性，且盡速就醫。

發生急性腦中風的患者需要盡速就醫之其中一個理由，是與目前最重要之治療方式的「黃金時間」有關。

若病況允許，醫師會在腦中風發生後3小時內施打靜脈血栓溶解劑（rt-PA）；血管阻塞處若是發生在腦部的大血管、且腦中風發生在8小時以內，醫師則可進一步利用一種微創的腦導管技術，將阻塞住動脈的血栓取出。這種新技術在一定的條件下，能有效的治療大血管中風，是近年來治療缺血性腦中風的一大進步。

天氣變化較大時，容易發生腦中風，因此，有心律不整、高血壓、高血脂的民眾，均需特別注意。若有出現疑似腦中風的症狀，更要有高度警覺並盡速就醫，以爭取治療的黃金時間。

（作者為國泰醫院神經外科主治醫師）