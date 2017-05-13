〈謠言終結站〉第一泡茶湯倒掉防農藥？ 農委會：並無關係

2017-05-13

記者林彥彤／台北報導

國人愛喝茶，不過常見長輩聊天泡茶時，習慣將第一泡茶湯倒掉，此舉也引發部分民眾錯誤以為，第一泡茶湯是因含有太多的農藥殘留才需要倒掉；對此，農委會表示，與農藥無關啦！主要是因泡茶的人講究茶藝「溫潤泡」，即用溫水浸泡茶葉，以喚醒其茶香才這樣做。

農委會茶葉改良場研究員兼課長蔡憲宗表示，許多講究泡茶的人習慣將第一泡茶湯倒掉，並非是要去除農藥，照理因為茶葉使用的水溶性農藥在製作過程中（揉捻、乾燥、烘焙等）應早已揮發，所以到消費者泡茶時的殘留量極低，甚至測不出來。

蔡憲宗說，第一泡茶湯習慣不喝主要應是因茶藝「溫潤泡」，就像西方人喝咖啡習慣熱杯子一樣，講究茶藝的人認為，茶葉需要先浸泡溫水，待茶葉香味被喚醒後，經過揉捻成型的球狀茶才得以伸展開，通常第一泡約50秒到1分鐘後倒掉以溫茶具，第二泡再泡1分50秒後享用茶味最佳，泡茶溫度綠茶以85度到90度的熱水、高山茶則是90度熱水沖泡茶香最香。

台灣癌症基金會營養師鄭欣宜則提醒，茶有利尿、提神與解油膩的效果，建議民眾在飯後時可喝一杯茶解膩，不過對於有睡眠困擾或是有胃食道逆流的患者，則應少喝。