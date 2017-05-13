C肝新藥副作用少 助7旬翁抗癌獲新生

2017-05-13

記者吳亮儀／台北報導

70歲的黃先生10多年前罹患胃癌，再被驗出C型肝炎基因型1b，當年只能用干擾素治療，但發燒、噁心等副作用讓他無法繼續做療程，兩週就瘦了兩公斤。

高雄醫學大學附設中和醫院肝膽胰內科醫師戴嘉言說，之前治療肝炎用干擾素，容易出現副作用，讓很多患者無法完成治療，不過治療C肝的新藥出來後，幾乎無副作用，且有極高的治癒率。

去年黃先生在醫師建議下，決定口服C肝二合一新藥治療，6週後第一次回診就測不到病毒量，完成療程後、定期追蹤回診，已達到治癒目標。

台灣肝病醫療策進會理事長、台大醫學院臨床醫學研究所教授高嘉宏說，C肝基因型1b患者罹患肝癌的風險明顯高於其他基因型，所以不能掉以輕心，即使接受口服C肝新藥治療後，仍要密切追蹤，看身體狀況如何。

黃先生說，之前雖然同時被診斷出胃癌和C型肝炎，治癒胃癌後，歷經10年一直擔心C肝未癒會變肝癌，幸好新藥有效，有重獲新生的感覺。