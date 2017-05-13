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高血壓是沉默殺手 23.9%成人1年沒量血壓

2017-05-13

記者林彥彤／台北報導

高血壓不是老年人的專利，隨著飲食習慣和生活型態的改變，高油脂食物、熬夜晚睡等，使得全球高血壓患者都有年輕化趨勢！

台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，因高血壓初期無明顯症狀，有些年輕患者等到出現中風時才就醫，卻也留下中風後遺症，甚至致死。其實只要養成量血壓習慣，就可提早防治高血壓，遠離中風的威脅。

根據衛福部統計，台灣成人高血壓盛行率達24.7%，根據十大死因統計發現，我國每4.6人死亡中，就有1人是死於高血壓直接相關的疾病（如心臟病、腦血管等），但進一步調查發現，國人對高血壓的認知嚴重不足， 18歲以上成年人有高達23.9%的人過去一年沒量過血壓。

王宗道指出，正常收縮與舒張壓不宜超過140/90 mmHg，如長期超標就要找專業人員諮詢。

衛福部國健署副署長陳潤秋說，成年人最好一天測兩次（早、晚各一），再取一週7天結果平均值，測量中應避免交談、憋尿、抖腳等，收縮與舒張壓都不宜超過標準。

517（5月17日）是世界高血壓日，國健署、高血壓學會、藥師公會與千禧基金會等共同在全台各地建置血壓測量網絡，包含社區藥局、7-ELEVEN千禧小站、康是美與基層醫療院所等共計超過3000家免費提供血壓測量站。

王宗道提醒，除了定期測量血壓外，也要注意飲食少油、少調味和每日鈉攝取量不宜超過2.4公克（相當於6公克的食鹽），並養成每週運動150分鐘以上的習慣。

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  • 民眾可到貼有此標誌的社區藥局免費測量血壓。（記者林彥彤攝）

    民眾可到貼有此標誌的社區藥局免費測量血壓。（記者林彥彤攝）

  • 定期量血壓才能掌握自己的健康。（記者林彥彤攝）

    定期量血壓才能掌握自己的健康。（記者林彥彤攝）

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