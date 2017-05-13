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性格暴衝、騎車迷航 原來是嗅溝腦膜瘤作怪

2017-05-13

記者陳建志／台中報導

59歲的廖姓婦人一向記憶力很好，不需要筆記本就能記下親友電話，兩年前開始出現頭痛、記憶力衰退、脾氣暴躁、手莫名抖動，甚至兩度騎機車誤上國道，還認錯親友，家人驚覺有異，帶她到醫院檢查，才發現腦中長了一顆已經像蘋果般的「嗅溝腦膜瘤」。

因腦瘤壓迫到意識中樞，讓她言行舉止異常，醫療團隊歷經12小時的馬拉松手術，順利切除腦瘤，廖婦恢復健康出院，家人都說是最好的母親節禮物。

廖姓婦人從兩年前開始出現異常，情況越來越嚴重，上個月兒子結婚時，她彷彿中邪一般，甚至把姊姊錯認為嫂嫂，家人趕緊帶她到亞大醫院檢查，經頭部核磁共振檢查，赫然發現長了一顆已經7公分大小、就像蘋果般的「嗅溝腦膜瘤」。

亞大醫院院長、同時也是台灣顱底外科醫學會理事長許永信表示，「嗅溝腦膜瘤」的發生率佔所有顱內腦膜瘤的10%，該名患者腫瘤已佔了上顱窩空間的一半，因壓迫到意識中樞，才會出現頭痛、人格特質改變等現象，若不及時手術摘除，1至2年內恐有生命危險。

許永信表示，因婦人的腫瘤位於頭顱深部，且被許多腦部組織、神經、血管包圍，手術時必須先取下眼眶骨，接著剝離腫瘤與神經後摘除，再釘回眼眶骨，因手術精細且過程要十分小心，神經外科主治醫師楊道杰、廖黃逸、李建裕等人也都參與手術過程，歷經12小時手術順利取出腫瘤。

廖姓婦人手術後恢復健康，本週順利出院，家人感謝醫療團隊。

許永信也提醒民眾，若出現不明原因頭痛、精神狀態改變、視力和嗅覺障礙等症狀，有可能是腦部出現狀況，要趕緊就醫檢查，才能及時治療。

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  • 核磁共振（MRI）檢查發現廖婦的腦中長了一顆7公分大的「嗅溝腦膜瘤」（紅圈處）。（記者陳建志翻攝）

    核磁共振（MRI）檢查發現廖婦的腦中長了一顆7公分大的「嗅溝腦膜瘤」（紅圈處）。（記者陳建志翻攝）

  • 廖姓婦人（右）在許永信醫師（右2）帶領醫療團隊手術後，恢復健康，家人感謝是最好的母親節禮物。（記者陳建志攝）

    廖姓婦人（右）在許永信醫師（右2）帶領醫療團隊手術後，恢復健康，家人感謝是最好的母親節禮物。（記者陳建志攝）

  • 廖姓婦人（右）因「嗅溝腦膜瘤」性格大變、記憶衰退，許永信醫師（左）帶領醫療團隊歷經12小時手術，重新恢復健康。（記者陳建志攝）

    廖姓婦人（右）因「嗅溝腦膜瘤」性格大變、記憶衰退，許永信醫師（左）帶領醫療團隊歷經12小時手術，重新恢復健康。（記者陳建志攝）

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