泰安服務區 飛雁旗艦館揭幕

2017-05-13

經濟部中小企業處為支持女性創業者擴展商品通路，近年與南仁湖企業合作，協助創業女性拓展行銷管道，目前已在東山、中壢、關廟、古坑等國道休息站與義大醫院地下街提供飛雁小舖展售空間，昨於國道泰安服務區設立「飛雁旗艦館」，販售飛雁計畫扶植創業25家廠商食品與面膜等，盼能透過多元通路，協助女性創業者銷售自家的產品。

（記者張軒哲）