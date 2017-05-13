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泰安服務區 飛雁旗艦館揭幕

2017-05-13

經濟部中小企業處為支持女性創業者擴展商品通路，近年與南仁湖企業合作，協助創業女性拓展行銷管道，目前已在東山、中壢、關廟、古坑等國道休息站與義大醫院地下街提供飛雁小舖展售空間，昨於國道泰安服務區設立「飛雁旗艦館」，販售飛雁計畫扶植創業25家廠商食品與面膜等，盼能透過多元通路，協助女性創業者銷售自家的產品。

（記者張軒哲）

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  • 國道泰安服務區設立「飛雁旗艦館」。（記者張軒哲攝）

    國道泰安服務區設立「飛雁旗艦館」。（記者張軒哲攝）

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標題：泰安服務區 飛雁旗艦館揭幕


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2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
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