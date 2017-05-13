仲夏寶島號 6月24日首航

2017-05-13

「2017仲夏寶島號」活動將於6月24日首航，依往例仍由CT273蒸汽機車牽引，附掛5節空調式車廂。7月1日及7月8日逢週六由玉里開行至台東站，以郵輪式列車方式行駛，沿途指定停靠東里、池上、山里等站。

台鐵局表示，想一同體驗蒸汽火車復古風情及花東縱谷無敵美景的旅客，可於5月16日上午9時起訂票，相關行程與訂票資訊請逕洽台鐵局郵輪式列車專頁查詢。

台鐵局特別推薦遊客可在東里站高架式月台上鳥瞰縱谷風光，池上站看木造穀倉式特色站房，山里站旁的白色小教堂更是必訪景點。（記者鄭瑋奇）