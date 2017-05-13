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推展VR 教部︰列國教重點

2017-05-13

虛擬實境（VR）正夯，教育部、經濟部與台灣大學等合作進行「VR產業進化論壇」，教育部次長姚立德宣布，配合高教深耕計畫，盼5年內全台各大學，不論學生主修什麼，都至少有50％的人曾修過程式設計，12年國教中在國中、高中階段也將其列為重點。

行政院政務委員唐鳳昨也出席VR論壇活動，她表示，自己辦公室就有裝設VR裝置，擔任政務官後出國困難，但透過VR可跨國授課，非常方便。台大副校長李書行也說，VR技術已成熟，盼未來多推動VR碩士、學士班等，不限制門檻，讓更多人來修業，協助產業發展。（記者吳柏軒）

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  • 教育部、經濟部與台灣大學合辦的「VR產業進化論談」，介紹未來產業趨勢，如有攤位將VR結合物理實驗，開發全新的教育模式。（記者吳柏軒攝）

    教育部、經濟部與台灣大學合辦的「VR產業進化論談」，介紹未來產業趨勢，如有攤位將VR結合物理實驗，開發全新的教育模式。（記者吳柏軒攝）

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