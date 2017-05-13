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媽媽盟抗議不當性平教材 教部︰已釐清無不妥

2017-05-13

〔記者吳柏軒、楊綿傑、廖淑玲／綜合報導〕女作家林奕含之死，引發外界探討校園性別平等教育，昨有婦女團體控訴教育部「做不夠」，亦有家長團體質疑「教材太過」。教育部昨釐清，各教材名詞皆通過國家教育研究院審查，盼外界以更多認識取代歧視，落實校園性別友善。

婦女新知基金會及台灣性別平等教育協會等婦團在網路連署上百團體，強烈表達台灣性平教育仍不夠好，昨更齊聚立法院外，指性平教育限縮讓多元性別孩子受歧視，無助學生建立性別觀念，避談部分內容更無助預防性侵害及性騷擾。

至於全國媽媽護家護兒聯盟（媽媽盟）昨則出現在教育部外抗議，高舉「性解放教育退出校園」等標語，強調非反對性教育，但應先教孩子保護身體，不該過分強調性技巧，還指出高中版的健康與護理課本，或部分教師手冊中，出現異性戀霸權、性別光譜、「恐同」等不當字眼。

教育部學特司專門委員許慧卿表示，國教院已召開諮詢會議釐清教材名詞，性平委員也早有家長團體推薦代表參與，性平教育是要教育學生了解並尊重不同的性別特質、認同與傾向，透過「更多認識、不再歧視」，來落實性別友善教育環境。

國際服裝設計師林國基昨到雲林縣褒忠國中演講，有男同學主動報名穿著女裝現身，造成全場轟動。褒忠國中校長陳昭龍表示，希望教導學生學習兩性平權、彼此尊重；林國基則強調，時尚流行不分性別。

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  • 國中校園性別平等議題創舉，男生著女裝走秀。（記者廖淑玲攝）

    國中校園性別平等議題創舉，男生著女裝走秀。（記者廖淑玲攝）

  • 婦團聯合呼籲，應做好性平教育。（台灣性別平等教育協會提供）

    婦團聯合呼籲，應做好性平教育。（台灣性別平等教育協會提供）

  • 媽媽盟到教育部前抗議，要求性解放教育退出校園，並要求萬年性平委員改選。（記者吳柏軒攝）

    媽媽盟到教育部前抗議，要求性解放教育退出校園，並要求萬年性平委員改選。（記者吳柏軒攝）

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