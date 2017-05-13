防蝶戀花重演// 高風險遊覽車司機 交部要專案調訓

2017-05-13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蝶戀花遊覽車事故後，交通部公路總局除針對遊覽車要辦理專案調訓計畫外，預計六月底前還將建立常態性調訓機制，未來大客車駕駛有酒駕、闖越平交道、闖紅燈、嚴重超速、危險駕駛等行為或高頻次違規，都將回監理站接受講習。

6月起將召回3876名駕駛

專案調訓計畫預計六月起由各區監理所辦理，總計有三千八百七十六名遊覽車駕駛需要參加六小時講習，佔整體遊覽車駕駛廿．四％，針對近一年重大違規駕駛，接受風險管理、駕駛安全態度跟自我能力評估、駕駛處驚應變與處理程序等。

對於交通違規罰單，公總也有新規定，民眾收到交通違規罰單若有申辦分期需求時，可向各處罰機關申請，繳納第一期罰鍰金額後，持「交通違規案件分期繳款單」至統一或全家超商繳納；未攜帶繳款單可至超商多媒體查詢機勾選分期金額繳納，超商將酌收每筆十三元手續費。

據規定，分期繳納每期以一個月計算，總繳納期限不得逾十八期，除最後一期外，每期繳納罰鍰金額不得低於五百元。

因應高齡化社會需求，今年七月起，七十五歲以上民眾要開車，須經體檢與認知機能檢查，並檢附通過汽車駕駛人認知功能測驗或由醫院出具未患有中度以上失智症證明文件，才能換發效期三年的駕照。