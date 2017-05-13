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大馬發明展 台灣奪42金排名第2

2017-05-13

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣發明實力再次揚威國際！第廿八屆馬來西亞ITEX國際發明創新科技展昨公布得獎名單，台灣共獲得四十二金、四十七銀、十五銅及五個特別獎，在參展的廿四國家中僅次於主辦國馬來西亞，排名第二，再度展現台灣學子的發明創新能量。

馬來西亞ITEX國際發明創新科技展由馬來西亞科技部、高等教育部及馬來西亞發明協會共同辦理，共有來自比利時、中國、埃及、德國、香港、印度、印尼、伊朗、韓國、菲律賓、台灣、泰國、美國、越南等廿四國，大約一千件作品參賽。台灣選出一○五件作品參賽，是海外參展國中規模最大的。

得到特別獎的五部作品包括：亞洲大學的「具燈具功能之瓶蓋」，將小型燈具結合於寶特瓶的技術，使寶特瓶呈現發光狀態、產生照明燈功能，以減少交通意外。

亞東技術學院的「感測型口罩」透過溫度感測臉頰溫度，顯示使用口罩者的體溫。

遠東科技大學的「智慧型選擇斷電插座」，可以藉由手機或電腦或遙控器，針對任意無內建式開關之電器做無線遙控，達到節能功效。

朝陽科技大學的「多功能科技農業蟲害防治4.0」，把誘蟲器、物聯網傳感裝置與APP雲端服務結合起來應用，可更有效防治害蟲。

世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）秘書長謝曼麗說，今年奪金比例是四年來最高，獲得金牌與特別獎的五個單位中，有四所是技職學校，可見台灣技職學校的潛力與實力不可小覷，其中亞東技術學院十二件作品中獲得六金，是今年最大贏家。

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  • 台灣代表團於大馬發明展合影。 （世界發明智慧財產聯盟總會提供）

    台灣代表團於大馬發明展合影。 （世界發明智慧財產聯盟總會提供）

  • 亞東技術學院在這次大馬發明展摘下六金，為今年最大贏家。 （世界發明智慧財產聯盟總會提供）

    亞東技術學院在這次大馬發明展摘下六金，為今年最大贏家。 （世界發明智慧財產聯盟總會提供）

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