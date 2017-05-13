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彰縣救溺竿 一年被A30支

2017-05-13

竿身貼有警告標語 民眾別擅取

〔記者湯世名／彰化報導〕救溺竿竟變釣竿！彰化縣消防局一年前在貓羅溪、烏溪沿岸設置數十支救溺竿，遇有民眾溺水即可派上用場，不料很多民眾不了解其用途，有人當成一般竹竿隨手拿走，有人拿來當釣竿、曬衣竿，至今已有卅支不翼而飛，消防人員只好在竿身張貼警告標語，呼籲民眾發揮同理心，以免延誤救溺時機。

上月底一名李姓男子與友人到彰化縣芬園鄉溪頭村貓羅溪網魚，不料兩人都不諳水性，李男在溪中踩空呼救，友人因不會游泳，岸邊又無救生圈、長棍等物品可供救溺，只能眼睜睜看著李男被溪流捲入水底，最後回天乏術。芬園消防分隊最近在該水域岸邊放置三支救溺竿，一旦再傳溺水案件，可讓民眾就近取得用來救溺。

彰化縣消防局指出，「救溺竿」來自芬園消防分隊隊員鄭正雄的構想，主要設置在彰、投交界處的烏溪、貓羅溪沿岸，由於傳統救溺工具多以拋出浮具（救生圈、浮筒）救援溺者，拋擲時須準確、快速，然而情況緊急下，時有失誤發生，且許多防溺地點、區域因地形限制，無法發揮功能。

鄭正雄老家位於南投縣國姓鄉長流村，一旁山坡種有竹子，他靈機一動，在長約四公尺的竹子上塗紅、白相間油漆，竹竿頂端固定四公尺長的繩索，繩索末端綁定浮具，可以增加救援的範圍。

救生圈設置有盲區 靠一竿救人

不料「救溺竿」實施一年來，有釣客或民眾看到貓羅溪畔放置的竿子，竟隨手取走，有釣客拿來當釣竿，還有民眾拿回家當曬衣竿，甚至有民眾將救溺竿帶回家當成柴火燒，讓消防員看到傻眼，至今已有卅支被拿走。

鄭正雄說，「救溺竿」不斷被拿走，消防單位只能不斷補充，但「補不勝補」，前幾天乾脆在竹身張貼「救溺竿請勿取走，您的一點同理心，可以搶救一條寶貴生命」警告標語。

消防局強調，目前雖僅有貓羅溪、烏溪沿岸設有「救溺竿」，未來研議再擴及全縣到大肚溪、濁水溪、八堡圳、東西二圳及石笱排水等水域，設置於沿岸供民眾緊急時刻取用，補足救生圈設置的盲區，增加救溺成功率。

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  • 彰化縣「救溺竿」主要設置在彰、投交界處的烏溪、貓羅溪沿岸，但因造型加上浮具，老被民眾誤認為釣竿。（記者湯世名攝）

    彰化縣「救溺竿」主要設置在彰、投交界處的烏溪、貓羅溪沿岸，但因造型加上浮具，老被民眾誤認為釣竿。（記者湯世名攝）

  • 救溺竿不斷被拿走，消防隊員們只好不斷塗漆補充。（記者湯世名攝）

    救溺竿不斷被拿走，消防隊員們只好不斷塗漆補充。（記者湯世名攝）

  • 彰化芬園消防分隊隊員示範救溺竿的搶救方式及效果。（記者湯世名攝）

    彰化芬園消防分隊隊員示範救溺竿的搶救方式及效果。（記者湯世名攝）

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