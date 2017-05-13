念母情深 回收塑膠袋做康乃馨

2017-05-13

〔記者陳炳宏／桃園報導〕星期天是母親節、也是浴佛節，佛教慈濟基金會十四日在中正紀念堂舉行的浴佛大典上，將使用由「回收塑膠袋」製成的康乃馨取代部分鮮花，環保志工陳寶娟希望表達對媽媽在四年前的母親節驟逝的思念之心，透過活化環保理念，提醒大家及時對父母說「愛」。

陳寶娟與廖麗花是中壢慈濟環保志工，團隊曾用回收塑膠氣泡袋做成的禮服，吸引民眾關注塑膠袋氾濫問題，今年又創作出用塑膠袋剪裁、堆摺出康乃馨。

廖麗花是癌症病患，在抗癌過程中，曾輸血救命，讓她十分感謝善心人士，因此她不僅傳授大家做漂亮的康乃馨，自己也做了超過五百朵塑膠康乃馨，希望在十四日當天跟參加者結緣。

陳寶娟說，因為回收的塑膠袋各種尺寸、花色都有，所以每一朵康乃馨都「長得」不一樣，但都是對民眾的祝福或對母親的思念，每一朵永不凋謝的康乃馨，都代表對母親永恆、無盡的愛。