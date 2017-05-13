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飛官捨身 母不捨 學弟妹代陪母親節

2017-05-13

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「莊媽媽，我們來了！母親節快樂！」

雷虎飛官犧牲自己 保全民眾

空軍官校雷虎小組中校飛官莊倍源二○一四年駕AT-3教練機進行訓練，不慎擦撞同僚飛機，為保全民眾生命財產，放棄逃生壯烈犧牲，他的國立中興高中學弟妹，今年第二度代替已逝的學長陪莊媽媽過母親節，獻花、送卡片又擁抱，讓莊媽媽滿心感動。

莊倍源是在二○一四年十月廿一日為準備全運會表演，執行高難度「三機尾隨滾」特技練習時，不慎擦撞到同僚的飛機，當時塔台兩度呼叫要他跳傘，但因下方是高雄的住宅區和工廠，莊倍源選擇「抗命」，最後飛機墜落在空曠的香蕉園，犧牲自己，卻救了很多民眾的生命財產。

獻花送卡片又擁抱 約好明年再來

莊倍源的故事感動了他的中興高中學弟妹，去年母親節前兩天，四名唸高三的學生代表，向莊媽媽送上康乃馨和卡片，與她約定，「明年還會再來陪您過節」。

昨日下午同樣是四名學生上門拜訪，其中兼具中興高中、空軍官校學弟身分的嚴暄傑、陳奕也是飛行生，目前就讀大四，見到莊媽媽就高喊：「莊媽媽，我們來看您了！」親暱地上前獻上擁抱，莊媽媽不忘叮嚀：「不管在學校或是未來飛行，都要注意自己的安全，不要讓你們的媽媽擔心！」嚴喧傑和陳奕大聲回應：「是！」讓莊媽媽笑了起來。

還在唸高三的林蔓均和蕭英裕則顯得靦腆，兩人害羞地送上花束和卡片，莊媽媽打開卡片，稱讚：「卡片做得很漂亮！」又摸摸他們的頭髮，突然眼眶泛紅地說：「謝謝你們！此刻特別想念我的兒子！」陳奕則安慰她：「我們都是你的孩子啊！」氣氛感人。

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  • 中興高中高三學生林蔓均（右二）、蕭英裕（左二）代表送給莊媽媽卡片及母親節花束，莊媽媽開心地笑了。（記者陳鳳麗攝）

    中興高中高三學生林蔓均（右二）、蕭英裕（左二）代表送給莊媽媽卡片及母親節花束，莊媽媽開心地笑了。（記者陳鳳麗攝）

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相關關鍵字： 捨身救人 母親節 飛官
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