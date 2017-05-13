「權勢性交」年僅54件 婦團憂暗藏龐大黑數
2017-05-13
〔記者楊綿傑／台北報導〕最近連串性侵疑雲，從《房思琪的初戀樂園》作者林奕含被老師誘姦及台中師生戀女學生疑刺胸自殘，甚至桃園市產業總工會爆發疑似集體性侵，皆引起社會譁然，權勢性交的議題也被廣泛討論。根據資料統計，一九九九至二○一○年性侵害犯罪方式分布，對未成年的「權勢性交」案件每年平均僅五十四件，勵馨基金會質疑，其中尚有龐大黑數未被揭露。
籲正視嚴重性 並加強法律適用性
勵馨基金會呼籲國人要提升權勢性交的防治意識，正視權勢性交的嚴重性，加強利用權勢性交罪之法律適用性。
勵馨指出，相關性侵案件即使揭發了，似乎也未必能讓老師或長輩加害人受到應有的司法制裁。若受害者未滿十六歲，還可用「刑法」第二二七條提起告訴；但若已滿十六歲、達法定性自主年齡，一旦被認定為「雙方合意性行為」，受害者在法庭上很難找回公平正義，甚至還可能被相對人的配偶控告通姦。
勵馨認為，台灣社會應確實認知到，年長者與未成年人之間本身便具有年齡、金錢、權力、身分、社會地位不對等的關係，雙方若發生性行為，應適用刑法第二二八條的權勢性交；即便雙方皆為成年人，也需留意不對等的權力關係，例如師生之間、業務上受監督的員工與上司之間等，兩造性行為雖看似合意，也可能涉及權勢性交。
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