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告別林奕含／ 爸媽斷腸 丈夫痛哭

2017-05-13

〔記者陳恩惠、吳俊鋒、王捷／綜合報導〕作家林奕含的家人，昨天上午在台北市第二殯儀館為她舉行告別式，親朋好友齊聚送她最後一程。儀式期間，現場播放林奕含各個時期的照片，眾人忍不住頻頻拭淚，告別式閉門不公開，自稱曾與林奕含交往的補教名師陳星，未現身悼念。昨天下午，林奕含的雙親與哥哥，帶著骨灰搭乘高鐵返回台南老家。

雙親與哥哥帶奕含骨灰 回台南老家

守候在台南的媒體記者並未見到林父和林奕含的先生，林媽媽全程重複：「謝謝！」中間一度喃喃拜託媒體：「不要再拍了！」

林奕含的雙親、哥哥及丈夫、親戚們，昨天一早佈置會場期間便陸續抵達，林母情緒激動，一路由林奕含哥哥攙扶，一家三口坐在第一排，「怪醫」爸爸獨坐角落頻頻掉淚，哥哥則緊擁著母親低聲安慰，會場則由林奕含丈夫處理相關事宜。

林奕含雙親於家祭結束後，起身向前來參加公祭的親朋好友握手致謝，林父悲傷致謝的身影令人不捨，林母全程戴著大墨鏡努力自制，直到友人上前擁抱，才透露哀傷。

林奕含告別式會場以白玫瑰、百合等粉色系鮮花佈置，照片是她去年底身著粉藍色和服、笑容燦爛又俏皮的身影，希望親友們記住她甜美的一面。

公祭結束後，棺木隨即移至火葬場發引火化，由丈夫捧著她的牌位前往，雙親與哥哥三人雙手緊握、互相攙扶走在後面，幾人痛哭失聲的模樣讓人不捨。

立委林俊憲及王定宇昨仍不約而同質疑，林在高二即遭「狼師」性侵，陳星所發的聲明根本是狡辯。

台南地檢署則表示，不會單就小說或林奕含的部落格辦案，仍希望家屬提供事證，檢方下週會再詢問林家可出席時間，希望林家雙親及丈夫提供林女的筆電、手機、日記等可能事證，供進一步追查。

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  • 女作家告別式，立委王定宇再批狼師。 （記者吳俊鋒攝）

    女作家告別式，立委王定宇再批狼師。 （記者吳俊鋒攝）

  • 作家林奕含的追思告別會昨在北殯舉行。 （中央社）

    作家林奕含的追思告別會昨在北殯舉行。 （中央社）

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標題：告別林奕含／ 爸媽斷腸 丈夫痛哭


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