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台鐵2日遊 看轉盤秀搭蒸汽火車

2017-05-12

為推廣鐵道旅遊，台鐵局6月起將首次規劃搭郵輪式列車參觀火車掉頭的內灣列車轉盤秀，並安排搭乘DT668蒸汽火車造訪海線木造小站的2天1夜行程；另外還有仲夏寶島號蒸汽火車將專開3個團次的3天2夜行程。民眾可上台鐵局官網公告郵輪式列車專區查詢。（記者鄭瑋奇）

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  • 郵輪式列車行程6月起將有仲夏寶島號蒸汽火車3團次的3天2夜行程。（台鐵局提供）

    郵輪式列車行程6月起將有仲夏寶島號蒸汽火車3團次的3天2夜行程。（台鐵局提供）

  • 台鐵6月起推4趟郵輪式列車，首次安排看火車調頭的列車轉盤秀。（台鐵局提供）

    台鐵6月起推4趟郵輪式列車，首次安排看火車調頭的列車轉盤秀。（台鐵局提供）

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