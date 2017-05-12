台鐵2日遊 看轉盤秀搭蒸汽火車

2017-05-12

為推廣鐵道旅遊，台鐵局6月起將首次規劃搭郵輪式列車參觀火車掉頭的內灣列車轉盤秀，並安排搭乘DT668蒸汽火車造訪海線木造小站的2天1夜行程；另外還有仲夏寶島號蒸汽火車將專開3個團次的3天2夜行程。民眾可上台鐵局官網公告郵輪式列車專區查詢。（記者鄭瑋奇）