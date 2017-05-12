電信糾紛 亞太比率最高

2017-05-12

行政院消保處統計，電信行動通訊糾紛案件長期以來是申訴類型第一名，去年的申訴案件統計中，5大電信業者以中華電信申訴案件750件最多，但亞太電信申訴案件394件，佔用戶百分比最高。以申訴內容來看，爭議原因類型前三名依序為通訊品質711件，佔31.30%；綁約退款379件，佔16.68%；故障與維修292件，佔12.85%。

消保處統計各大電信業者申訴案件數，中華電信750件、佔用戶數比率為百萬分之70；台灣大哥大676件、佔用戶數比率為百萬分之91；遠傳電信555件、佔用戶數比率為百萬分之76；亞太電信394件、佔用戶數比率為百萬分之231；台灣之星292件、佔用戶數比率為百萬分之175。（記者吳亮儀）