599吃到飽 中華電快閃促銷

2017-05-12

電信資費價格戰恐將開戰！中華電信在部分實體門市推出599元上網吃到飽的快閃促銷方案，到今日晚上結束，民眾可以把握機會撿便宜。網友指出，看到包括中華電信部分實體門市，以及神腦部分門市都有張貼快閃促銷方案，不僅可以599價格享受上網吃到飽，綁約2年再享4G上網不降速、網內245分鐘免費、網內1門熱線免費；此外也贈送網外40分鐘與市話15分鐘，但對象僅限新申辦或號碼可攜用戶。不過因中華電信未公布哪些門市有推快閃優惠，導致部分民眾抱怨得一家一家找好折騰。

此外，台灣大哥大為吸引2G用戶換到4G，提出包括2G用戶可以原資費（例如66型）無縫升頻到4G，只要升頻即贈送7-11商品卡200元，還有針對續約用戶提供88元4G專案，每月贈送國內通話費200元等。

（記者楊綿傑）