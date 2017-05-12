鋒面接近 週六嚴防大雨

2017-05-12

氣象局表示，今天午後鋒面接近台灣，全台天氣不穩定，週六全台各地開始有明顯雨勢，中部以北及東半部地區容易有雷雨或局部較大雨勢出現；週日鋒面南移，東半部及南部整天有斷斷續續的降雨，中部以北地區在短暫雨後可望有降雨空檔。今天白天持續暖熱，各地高溫都有32度以上，中南部高溫甚至達35度，各地山區及北部、東北部的平地午後雷陣雨機率提高，台東地區則要注意焚風帶來的高溫。

氣象專家吳德榮則提醒，13日起台灣就將逐漸進入梅雨季，經常會有中、小尺度的強對流在滯留鋒面附近發展，民眾要多注意短時間內有降雨、雷擊或強風。（記者蕭玗欣）