六月製造？賣場赫見「未來凍豆腐」

2017-05-12

〔記者張安蕎／新北報導〕本報接獲民眾張先生投訴，前天到新店家樂福採買，竟在冷凍櫃發現一包凍豆腐是「未來產品」，根據有效日期推算應為六月底製造的食品，竟然五月十日就出現在架上，讓他質疑「這根本是造假」！家樂福表示，客人若買到可以退貨，應該是這批貨號錯誤，已全數下架。

張先生發現的凍豆腐包裝上，沒有寫製造日期，但標示有效日期為九月卅日、保存期限九十天，以此推算製造日期應為六月卅日，但在五月十日便看到產品出現架上，等於提早了五十五天販賣。

業者︰電腦日期跑掉 已下架

記者致電製造商「楷燁國際貿易有限公司」，該公司回應：「應是電腦日期跑掉，已聯絡賣場把產品下架、銷毀，並重新校正電腦印刷日期。」

家樂福公關經理何默真表示，「這不是我們的問題」，產品是製造商做的，假設商品有違反相關法律，會立即下架並要求廠商改善。家樂福公關李政澤指出，「這個產品只有新店家樂福有，使用上沒有疑慮，客人若買到可以退貨。家樂福跟廠商確認後，應該是這批貨號錯誤，已全數下架。」

新北市衛生局副局長許朝程指出，依食品安全衛生管理法規定，若查證販售食品標示不實，可處罰鍰三萬到三百萬元，民眾要檢舉，可撥打一九九九專線，若檢舉屬實，可發給罰鍰實收金額廿％以上的檢舉獎金。