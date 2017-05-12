涉詐勞保二千萬 起訴三總醫師

2017-05-12

〔記者謝君臨、吳亮儀／綜合報導〕三軍總醫院神經科部週邊神經科主任、少校醫師林俊杰，涉嫌勾結十五名勞保黃牛，偽造失能診斷書，詐領勞保費近兩千萬元；台北地檢署昨依偽造文書、詐欺取財等罪，起訴林俊杰、勞保黃牛張明源等卅九人。檢方考量林俊杰嚴重破壞勞保年金體系及制度，且犯後飾詞狡辯、毫無悔意，建請法院從重量刑。

此外，另有四十九名共犯認罪並繳回六一六萬一六七四元犯罪所得，獲緩起訴處分，須支付國庫兩萬至八萬元，全案仍有一百六十五名被保險人尚待清查，另案偵辦中。

林俊杰為國防醫學院醫學士，官拜少校，曾赴美國克利夫蘭研究中心進修，專長包含一般神經科疾病診斷、睡眠障礙相關疾病，以及失智症等。

林俊杰涉勾結十五勞保黃牛

檢廉調查，林俊杰涉嫌於一○三年起，勾結十五名勞保黃牛，在三年內以每件一萬五千元的代價，製作不實失能診斷書，藉以讓被保險人符合勞保失能認定，個人不法獲利約五百萬元，被保險人持診斷書請領費用後，再與勞保黃牛七、三分帳，全案不法獲利為一千九百萬一千四百二十五元。

偽造失能診斷書 一件要一萬五

檢廉發現，勞保黃牛引領被保險人至診間後，特別交代要假裝行動緩慢、誇飾病症，且在儀器檢查前，需預先針對患部劇烈運動，致檢查數據產生偏誤。病患初診後，再由勞保黃牛收取被保險人健保卡，營造無法親自就醫假象，交由診間不知情助理連續、大量刷卡，並開立相同處方箋，偽造長期持續診療紀錄。

全案源於勞保局政風室清查列管醫師，發現林俊杰開立失能診斷書的數量明顯偏多，複審後察覺有異，經由加強審核程序，未准予十三人失能給付申請，並與健保署彙整資料後，函送北檢偵辦。

三總表示，尊重並靜待司法判決結果。林俊杰目前仍正常看診，三總副院長潘如瑜說，要等法院判決定讞後，院方才會對林俊杰做出處分。