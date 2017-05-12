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全台1.8萬補習班 僅52人稽查

2017-05-12

平均每人負責355家

〔記者吳柏軒／台北報導〕女作家林奕含自縊，家屬爆死者生前疑遭補習班老師陳星（本名：陳國星）誘姦，引爆社會加強補習業管理聲浪，立委柯志恩昨指出，全國有一萬八千多家補習班，但各縣市稽查人力加起來僅五十二人，質疑人力嚴重不足。教育部長潘文忠表示，將請地方動員督學、公共安全人員等協助，希望兩週內各地再次清查補習班教職員名冊，並比對不適任教師名單。

新北要3.7年才能查完

教育部昨赴立法院，針對補習班狼師與實名制等進行專案報告。柯志恩指出，全台有一萬八四二四家登記立案的補習班，但各縣市負責補習班業務（含稽查）的總人數僅五十二人，平均每人要負責稽查三百五十五家，以新北市為例，二○一六年到二○一七年查了七七六家補習班，平均一天只能查二．一二家，全部查完市內二九三三家補習班，需要三．七年！質問教育部人力不足怎解？

教長盼地方動員協助

潘文忠說，除了業務承辦人員，地方教育局處也有督學，其他部會還有公共安全等人員，希望地方首長重視，不要只把壓力放在基層的承辦人身上。教育部終身教育司長黃月麗表示，也考慮是否把稽查業務委外，還在與地方討論中。

潘文忠也說，針對補習班性侵、性騷擾等違法事件頻傳，將強化管理措施，面臨有人員違法性侵害、性騷擾或虐童等情事，將要求補習班通報，並以罰則來落實；同時也將跟衛福部、法務部等成立性平防治全國資料庫，同步連線查詢。

兩週內清查教職員名冊

潘文忠還說，教育部將修改「補習及進修教育法」，進行實名制度，補習業者不論招生教學、廣告宣傳等都要用老師真實姓名；會在兩週內要求各地教育局處，再次全面清查補習班教職員名冊，比對現有的教育人員不適任教師名單，讓家長更放心。

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  • 教育部部長潘文忠11日赴立院教育及文化委員會進行專題報告。（記者朱沛雄攝）

    教育部部長潘文忠11日赴立院教育及文化委員會進行專題報告。（記者朱沛雄攝）

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