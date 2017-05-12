胡椒粉摻工業用碳酸鎂 一審判無罪

2017-05-12

〔記者陳冠備、吳亮儀／綜合報導〕彰化地檢署前年偵辦黑心胡椒粉食品案，追查出台中誼興公司販售工業用碳酸鎂給進興行、進興製粉廠，生產佛祖牌胡椒粉，再販售給不知情店家讓消費者吃下肚，檢方依違反食安法、詐欺罪提起公訴；彰化地方法院審理後認為，胡椒粉摻入工業用碳酸鎂只是「規格不符」，並非使用「假」的碳酸鎂混充，因而只有行政處罰問題，最後判處三名被告無罪。

由於本案審判長正是頂新劣油案一審判無罪的法官吳永梁，因而格外引人注目。判決書指出，誼興實際負責人林中柱、進興行負責人謝仁貴與堂哥進興製粉廠負責人謝明吉，三人均知碳酸鎂分食用、工業用，但林中柱仍將二種適用於橡膠填充、印刷油墨的工業用碳酸鎂，賣給謝姓堂兄弟加工使用。

法官︰僅規格不符 但非用假的

謝姓堂兄弟在未有衛福部核可「碳酸鎂」食品添加物許可證下，以每十公斤添加三五○公克或每五十公斤添加一公斤的比例，生產製造佛祖牌、彌勒佛牌、雙喜牌等胡椒粉、蒸肉粉，再賣給下游四十五家小吃店、攤商等，被彰化縣衛生局查獲，三人坦承添加碳酸鎂，讓產品蓬鬆、不易結塊，但辯稱不知需有查驗許可資料。

法官認為，本案查獲時間在二○一四年「食安法」修正前，縱使遭查獲的碳酸鎂規格不符食品級，但業者並不是以非碳酸鎂來假冒混充，因此未涉刑責，僅有違反食安法行政處罰問題，也不符摻偽假冒條件，加上檢方提不出被告等人有罪積極證明，因此判處無罪。

衛局︰殘留重金屬 吃了傷肝腎

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，食品級碳酸鎂提煉精純，可供人食用，工業級則有雜質殘留，多用在痱子粉、滑石粉等用途，且因精煉度不足，其中殘留的重金屬砷食用後可能導致噁心嘔吐及心律異常，若長期攝入，會傷肝、腎，引發皮膚過敏、嚴重還有致癌風險。

葉彥伯說，若是依法官解釋，非食品級的添加物並不違法，是否塑化劑等食安案件都不用辦了？彰化地檢署則表示，將在收到判決書後研議是否上訴。

衛福部食藥署食品組組長潘志寬說，尊重司法，相信檢察官會繼續上訴，就算最後無罪，還可依食安法的行政處分，處罰鍰六萬到最高兩億元。

顏宗海︰看到這種判決很難過

林口長庚醫院毒物科主任顏宗海說，看到這類判決都很難過，雖然法官依法判決，但無罪的結果勢必讓食安事件層出不窮、無法嚇阻。