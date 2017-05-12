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6月12日起 每包菸稅漲20元

2017-05-12

財政部長許虞哲昨表示，菸稅預計於6月12日調漲，實施日期已呈報行政院，若無變數，6月12日之後出廠、進口的菸品，每包菸稅調漲20元。至於遺贈稅稅率調高，即日起上路。

財政部指出，菸稅新制上路後，菸商產製或進口的菸品，就要適用新菸稅，預估6月下旬民眾會陸續買到新菸價的菸品。

為便利民眾辨別新舊菸品，適用新稅率的紙菸包裝上，在「有效期限」周遭，會印有「N51.8」（N代表new、新的）、「T51.8」（T代表tax稅）或「NT51.8」（NT代表新菸價）字樣，或是黏有專用防偽貼紙，貼紙上會有紅色的「菸稅」兩字及一個QR Code。

（記者吳佳蓉）

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標題：6月12日起 每包菸稅漲20元


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