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元素週期表 不用死背用唱的

2017-05-12

星光歌手變理化老師 還拍ＭＶ引共鳴

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「元素週期表不用死背，老師譜曲教你用唱的。」曾獲得華人星光大道第一屆第六名的黃捷，現在是國中理化老師，為了讓學生更容易學習元素表，自己作詞作曲譜出「元素週期表之歌」，還拍攝ＭＶ以青澀學生戀愛故事引起共鳴。他說，結合歌唱興趣與教育，只是第一步，希望能有更多引起學生學習動機的作品。

結合歌唱興趣與教育

廿八歲黃捷是宜蘭人，清大化學系畢業，現任理化老師，「元素週期表之歌」學生都能朗朗上口，不用再害怕理化。他說，元素週期表是學生進入化學世界的基礎，沒有打好基礎，學習容易落後。

過去學生反應背得好痛苦、好無聊，引發他創作「元素週期表之歌」，用流行歌曲風吸引學生聆聽，把元素週期表當作歌詞，同一族的元素編在同一句，例如「1A族氫鋰鈉鉀銣銫鍅、2A族鈹鎂鈣鍶鋇鐳」，讓學生能對應週期表位置。

他說，這首歌以抒情歌的風格作曲，好友協助籌拍ＭＶ，ＭＶ劇情是男主角看到女主角背不起來元素週期表，決定寫一首歌送給她，浪漫旋律配上學生青澀的曖昧，讓很多人回想起小時候甜蜜回憶。

許多學生表示，用唱的可以讓印象更深刻，旋律會在腦中迴盪。黃捷說，很謝謝朋友幫忙，還有最親愛的學生們配合演出。

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  • 曾獲得華人星光大道第一屆第六名的黃捷，現在是國中理化老師，為了讓學生更容易學習元素表，自己作詞作曲譜出「元素週期表之歌」。（黃捷提供）

    曾獲得華人星光大道第一屆第六名的黃捷，現在是國中理化老師，為了讓學生更容易學習元素表，自己作詞作曲譜出「元素週期表之歌」。（黃捷提供）

  • 曾獲得華人星光大道第一屆第六名的黃捷，現在是國中理化老師，為了讓學生更容易學習元素表，自己作詞作曲譜出「元素週期表之歌」。（黃捷提供）

    曾獲得華人星光大道第一屆第六名的黃捷，現在是國中理化老師，為了讓學生更容易學習元素表，自己作詞作曲譜出「元素週期表之歌」。（黃捷提供）

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