逐夢小巨人 玻璃娃娃開小黃養家
〔記者楊綿傑／台北報導〕不受自己身障限制，反而立志服務更多障礙者！全台最矮的計程車司機程健智，本身是罕病先天成骨不全症（玻璃娃娃）患者，他雖然因病不斷失學，但勇於面對人生，一路讀到嘉義大學獸醫系，後來下定決心服務更多身障者，於是考取駕駛執照，開著一台「無障礙計程車」，期望以自己的不便經驗，帶給身障朋友更友善的協助，更鼓勵所有身障者完成人生的夢想。
只有123公分 只要摔跤就會骨折
出生於雲林土庫的程健智，今年四十四歲卻只有一二三公分，自小只要摔跤倒地就會骨折，求學路上不斷在骨折、休學裡輪迴，十六歲正式檢查後，才確定罹患先天成骨不全症，醫生宣告他只能活到廿五歲。
他曾一度輕生，懷疑自己活著的意義為何，還好媽媽沒有放棄他，鼓勵他「勇敢面對以後的所有困難」。不過求學路上跌跌撞撞的程健智，國中就念了五年，十八歲好不容易考上東石高中後，又因傷只讀一年就休學。
上天給程健智的考驗並未結束，家中經商失敗，欠下龐大債務，高中休學這一年他跟隨父母北上賣炭烤，自此再沒有回到高中校園，考取同等學力證明後，廿七歲時考取嘉義大學獸醫系，與高他卅二公分的學妹交往，雖遭女方家長反對，但大二時兩人仍然結了婚，生下兩個孩子，其中一個小孩遺傳到先天成骨不全症，不過他們都泰然面對。
墊高油門跟煞車 還加裝厚背墊
一方面為了家計，一方面也發願幫助身障朋友，程健智陸續考取身障駕照及計程車職業駕照，透過交通部補助計畫，買了可載送身障者的無障礙車輛，還請朋友協助他墊高油門跟煞車，自己又在駕駛座椅加裝厚背墊，才得以順利駕駛車輛載客，現在都固定在雲林虎尾高鐵站排班。
程健智個性樂觀，覺得「每多活一天、都是賺到的」，身為先天性成骨不全症關懷協會理事長，昨天出席記錄自己成長歷程的公益紀錄片「踩著夢想的力量」發表會，希望藉著自己的故事鼓勵所有身障者，「疾病有各種不同樣貌，但每個人都有夢想，我已經完成開計程車的夢想，你們也要勇於面對人生！」
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